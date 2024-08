Für alle, die gerne nach Schnäppchen und Raritäten suchen: eine Übersicht über die Flohmärkte in Hessen bis Sonntag.

Brechen

11. August - Trödelmarkt auf dem Festplatz an der B8, von 8 bis 16 Uhr

Darmstadt

10. August - Floh- / Trödelmarkt auf dem Parkplatz in der Pallaswiesenstraße, Nähe Heizkraftwerk, von 8 bis 14 Uhr

Erlensee

9. August - Flohmarkt auf dem Parkplatz in der Konrad-Adenauer-Straße 19, von 7 bis 14 Uhr

Frankfurt

8./10. August - Floh- & Trödelmarkt auf Parkplatz B der Jahrhunderthalle, jeweils von 8 bis 14 Uhr

10./11. August - Floh- & Trödelmarkt am Frischezentrum, Kalbach, am Samstag von 13 bis 17 Uhr und am Sonntag von 10 bis 16 Uhr

10. August - Floh- & Trödelmarkt am Schaumainkai, von 9 bis 14 Uhr

10. August - Flohmarkt auf dem Bahnhofsplatz Rödelheim, von 9 bis 14 Uhr

Fulda

11. August - Floh-/Trödel- & Sammlermarkt am Einkaufszentrum Emaillierwerk, von 8 bis 16 Uhr

Gießen

11. August - Flohmarkt am Möbelmarkt in der Philipp-Reis-Straße, Gießen-West, ab 8 Uhr

Gründau

11. August - Flohmarkt am Möbelmarkt in der Rabenaustraße, Lieblos, von 10 bis 17 Uhr

Haiger

11. August - Floh- & Trödelmarkt am Möbelmarkt, Bahnhofstraße 31-37, von 10 bis 17 Uhr

Hanau

11. August - Haus- & Höfeflohmarkt im Stadtteil Steinheim, von 11 bis 15 Uhr

Heppenheim

10. August - Flohmarkt auf dem Europaplatz, von 7 bis 14 Uhr

Maintal

11. August - Floh- & Trödelmarkt am Verbrauchergroßmarkt, Industriestraße 6, von 10 bis 16 Uhr

Marburg

10. August - Flohmarkt auf dem Messeplatz, ab 8 Uhr

Offenbach

10. August - Flohmarkt am Mainufer, von 7 bis 14 Uhr

Ortenberg

10. August - Flohmarkt auf dem Marktplatz, von 6 bis 13 Uhr

Rosbach v.d.H.

11. August - Antik- & Trödelmarkt am Möbelmarkt, Dieselstraße 3, von 6 bis 15 Uhr

Rüsselsheim

11. August - Floh- & Trödelmarkt am Verbrauchergroßmarkt, Am Steinmarkt 1, von 10 bis 17 Uhr

Sulzbach

11. August - Floh- & Trödelmarkt am Main-Taunus-Zentrum, von 10 bis 16 Uhr

Wetzlar

11. August - Flohmarkt am Verbrauchergroßmarkt in Dutenhofen, von 10 bis 16 Uhr

Wiesbaden

11. August - Trödel- & Antikmarkt im Adlercenter, Äppelallee 27a, von 8 bis 16 Uhr

Weitere Informationen Ihr Flohmarkt auf hessenschau.de Termine für Ihre Veranstaltungen senden Sie uns bitte mindestens 14 Tage im Voraus zu. Termine, die kurzfristiger eingehen, können wir leider nicht mehr berücksichtigen. Ende der weiteren Informationen