Für alle, die gerne nach Schnäppchen und Raritäten suchen: eine Übersicht über die Flohmärkte in Hessen bis Sonntag.

Babenhausen

27. April - Höfeflohmarkt im Ortsteil Hergershausen, von 11 bis 16 Uhr

Bad Homburg

26. April - Flohmarkt für Kinderkleidung und Spielsachen in der Erlenbach-Halle, Josef-Baumann-Straße 13, von 10 bis 12 Uhr

26. April - Teenie- und Erwachsenenflohmarkt in der Erlenbach-Halle, Josef-Baumann-Straße 13, von 14 bis 16 Uhr

Bad Nauheim

27. April - Floh- & Trödelmarkt auf dem dem Festplatz, von 10 bis 16 Uhr

Baunatal

27. April - Flohmarkt am Einkaufszentrum RATIO_Land, von 10 bis 16 Uhr

Darmstadt

26. April - Floh- / Trödelmarkt auf dem Parkplatz in der Pallaswiesenstraße, Nähe Heizkraftwerk, von 8 bis 14 Uhr

Erlensee

25. April - Flohmarkt auf dem Parkplatz in der Konrad-Adenauer-Straße 19, von 6 bis 13 Uhr

Eschborn

22. April - Floh- & Trödelmarkt am Möbelmarkt in der Elly-Beinhorn-Straße 3, von 8 bis 13 Uhr

Florstadt

27. April - Dorfflohmarkt im Ortsteil Staden, von 10 bis 15 Uhr

Frankfurt

23./27. April - Floh- & Trödelmarkt am Hessencenter, Borsigallee, am Mittwoch von 8 bis 13 Uhr und am Sonntag von 10 bis 16 Uhr

24./26. April - Floh- & Trödelmarkt auf Parkplatz B der Jahrhunderthalle, jeweils von 8 bis 14 Uhr

26. April - Floh- & Trödelmarkt am Frischezentrum, Kalbach, von 13 bis 17 Uhr

26. April - Flohmarkt am Schaumainkai, von 9 bis 14 Uhr

26. April - Flohmarkt im Paulinum, Pariser Straße 52, von 14 bis 18 Uhr

26. April - Flohmarkt in der Haeberlinstraße 3, von 10 bis 15 Uhr

27. April - Höfeflohmarkt im Stadtteil Bonames, von 10 bis 15 Uhr

Fränkisch-Crumbach

26. April - Vorsortierter Mode-Flohmarkt für Erwachsene in der Rodensteinhalle, von 16 bis 19 Uhr

Friedrichsdorf

27. April - Garagenflohmarkt in der Köpperner Straße 21, Köppern, von 10.30 bis 15 Uhr

Gießen

26. April - Flohmarkt in der Rodheimer Straße 116, von 6 bis 14 Uhr

27. April - Flohmarkt am Verbrauchermarkt in der Ferniestraße 4, Schiffenberger Tal, von 10 bis 16 Uhr

Groß-Umstadt

26./27. April - Büchermarkt in der Stadthalle, am Samstag von 9 bis 17 Uhr und am Sonntag von 11 bis 16 Uhr

27. April - Höfe-Flohmarkt im Ortsteil Klein-Umstadt, von 10 bis 15 Uhr

Hanau

26. April - Tauschmarkt an der Wallonisch-Niederländischen Kirche, von 10 bis 14 Uhr

Heppenheim

26. April - Flohmarkt auf dem Europaplatz, von 7 bis 14 Uhr

Heusenstamm

27. April - Höfe-Flohmarkt im Ortsteil Rembrücken, von 10 bis 14 Uhr

Hochheim

26. April - Flohmarkt in der Danziger Allee 68-74, von 9 bis 14 Uhr

Hofheim

27. April - Floh- & Trödelmarkt am Möbelmarkt, Am Wandersmann 2-4, Wallau, von 10 bis 16 Uhr

Hungen

27. April - Flohmarkt am Einkaufsmarkt in der Gießener Straße, ab 8 Uhr

Hünstetten

27. April - Flohmarkt auf dem Brunnenplatz, Wallbach, von 14 bis 17 Uhr

Karben

27. April - Antik- & Trödelmarkt am Bahnhof Groß-Karben, von 6 bis 15 Uhr

Königstein

27. April - Flohmarkt rund ums Kind in der Turnhalle Mammolshain, Schulstraße 5, von 10 bis 12 Uhr

Lich

26. April - Flohmarkt rund ums Kind im Dorfgemeinschaftshaus Eberstadt, von 13 bis 16 Uhr

Marburg

26. April - Flohmarkt auf dem Messeplatz, ab 8 Uhr

Michelstadt

27. April - Flohmarkt rund ums Kind in der Vereinshalle Weiten-Gesäß, von 13.30 bis 16 Uhr

Mörfelden-Walldorf

26. April - Flohmarkt auf dem Festplatz „In der Trift“, von 7 bis 13 Uhr

Münster

26. April - Flohmarkt rund ums Kind, Am Sportplatz 3, Altheim, von 10 bis 13 Uhr, für Schwangere ab 9.30 Uhr

Nauheim

26. April - Pflanzenflohmarkt auf dem Friedensplatz, von 8 bis 12 Uhr

Neu-Isenburg

26. April - Hofflohmarkt im Wohngebiet Buchenbusch, von 14 bis 17 Uhr

Obertshausen

27. April - Floh- & Trödelmarkt in der Königsberger Straße 2, von 10 bis 16 Uhr

27. April - Höfeflohmarkt im Stadtteil Hausen, von 10 bis 16 Uhr

Offenbach

26. April - Flohmarkt am Mainufer, von 7 bis 14 Uhr

27. April - Flohmarkt auf der Sportanlage Waldeck, Langener Straße 163, von 11 bis 14 Uhr

Ortenberg

26. April - Flohmarkt auf dem Marktplatz, von 6 bis 13 Uhr

Otzberg

27. April - Flohmarkt in und um die Sporthalle Nieder-Klingen, Ernst-Ludwig-Kühnle-Weg 5, von 9 bis 13.30 Uhr

Petersberg

27. April - Floh- & Sammlermarkt am Einkaufszentrum in der Justus-Liebig-Straße, von 8 bis 16 Uhr

Rodgau

27. April - Flohmarkt im Bürgerhaus Nieder-Roden, von 10 bis 15 Uhr

Rüsselsheim

27. April - Höfe-Flohmarkt im Wohngebiet Ramsee, von 10 bis 17 Uhr

Seligenstadt

24. April - Nostalgiemarkt auf dem Marktplatz, von 10 bis 17 Uhr

Ulrichstein

26. April - Vorsortierter Flohmarkt für Frauen in der Stadthalle, von 18 bis 21 Uhr

Wetzlar

27.04 Antik- & Raritätenmarkt auf dem Festplatz „Im Finsterloh“, von 7 bis 15 Uhr

Wiesbaden

26. April - Flohmarkt rund um die Ringkirche, von 9 bis 13 Uhr

27. April - Flohmarkt rund ums Kind in der Kita Parkfeld, Metzer Straße 2, Biebrich, von 11 bis 14 Uhr

27. April - Garagen- & Hofflohmarkt in der Siedlung Freudenberg, von 10 bis 16 Uhr

