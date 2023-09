Für alle, die gerne nach Schnäppchen und Raritäten suchen: eine Übersicht über die Flohmärkte in Hessen bis Sonntag.

Asslar

9. September - Hof- und Garagenflohmarkt in der Kirschenallee, ab 10 Uhr

10. September - Trödelmarkt am Schloss Werdorf, von 10 bis 15 Uhr

Bad Homburg

9. September - Basar rund ums Kind in der Erlöserkirche, Dorotheenstraße 3, von 10 bis 12 Uhr

Büttelborn

9. September - Höfeflohmarkt im Ortskern von Worfelden und Klein-Gerau, von 10 bis 14 Uhr

Darmstadt

9. September - Floh- / Trödelmarkt auf dem Parkplatz in der Pallaswiesenstraße, Nähe Heizkraftwerk, von 8 bis 14 Uhr

9. September - Flohmarkt auf dem neuen Marktplatz und entlang der Bartningstraße, Kranichstein, von 8 bis 14 Uhr

Dietzenbach

10. September - Floh- & Trödelmarkt in der Albert-Einstein-Straße 3, von 10 bis 16 Uhr

10. September - Höfe-Flohmarkt im Ortsteil Steinberg, von 10 bis 15 Uhr

Edertal

9. September - Scheunen-Antik- & Trödelmarkt in Hemfurth, von 11 bis 17 Uhr

Erlensee

8. September - Flohmarkt auf dem Parkplatz der TSG, Konrad-Adenauer-Allee, von 6 bis 13 Uhr

Eschborn

5. September - Floh- & Trödelmarkt am Möbelmarkt in der Elly-Beinhorn-Straße 3, von 8 bis 13 Uhr

Feldatal

10. September - Dorfflohmarkt in Zeilbach, von 10 bis 17 Uhr

Frankfurt

7. September - Floh- & Trödelmarkt auf Parkplatz B der Jahrhunderthalle, von 8 bis 14 Uhr

9./10. September - Floh- & Trödelmarkt am Frischezentrum, Kalbach, am Samstag von 13 bis 17 Uhr und am Sonntag von 10 bis 16 Uhr

9. September - Flohmarkt in der Lindleystraße, von 9 bis 14 Uhr

9. September - Flohmarkt rund ums Kind im Gemeindezentrum der ev. Lydiagemeinde, Alt-Hausen 3, Hausen, von 13.30 bis 16 Uhr

10. September - Floh- & Trödelmarkt am Großmarkt in der Guerickestraße 10, Rödelheim, von 10 bis 16 Uhr

10. September - Flohmarkt im Stadtteil Riederwald, von 10 bis 16 Uhr

10. September - Hof- und Gartenflohmarkt im Stadtteil Riederwald, von 10 bis 16 Uhr

Friedberg

10. September - Dorf-Flohmarkt in Bauernheim, von 10 bis 16 Uhr

Fulda

10. September - Floh- & Sammlermarkt am Einkaufszentrum Emaillierwerk, von 8 bis 16 Uhr

Gießen

9. September - Trödelmarkt in der Rodheimer Straße, von 6 bis 14 Uhr

Groß-Umstadt

9. September - Flohmarkt zum Bauernmarkt an der Stadthalle, von 6 bis 13 Uhr

Groß-Zimmern

10. September - Höfe-Flohmarkt im ganzen Ort, von 8 bis 16 Uhr

Gründau

10. September - Hof-Flohmarkt in der Bachgasse und der Haingründauer Straße, Mittel-Gründau, von 10 bis 15 Uhr

Hadamar

10. September - Flohmarkt am Verbrauchermarkt in der Mainzer Landstraße von 11 bis 14, von 8 bis 16 Uhr

Hanau

9. September - Dorfflohmarkt im Stadtteil Klein-Auheim, von 10 bis 16 Uhr

Hattersheim

10. September - Floh- & Trödelmarkt am Verbrauchergroßmarkt in der Heddingheimer Straße 22, von 10 bis 16 Uhr

Heppenheim

9. September - Flohmarkt auf dem Europaplatz, von 7 bis 14 Uhr

9. September - Innenstadt-Flohmarkt rund um den Graben, von 9 bis 14 Uhr

9. September - Plattenflohmarkt im Saalbau-Kino, von 9 bis 15 Uhr

Herborn

10. September - Flohmarkt auf dem Solarparkplatz, oberhalb der Pumpenfabrik, von 7 bis 15 Uhr

Herleshausen

10. September - Flohmarkt im Pater-Haimo-Weg 1, Altefeld, von 8 bis 15 Uhr

Hofheim

9. September - Sortierter Abgabebasar rund ums Kind im ev. Kinder- & Familienhaus Langenhain, von 11 bis 13 Uhr, für Schwangere und Mütter mit Kindern bis 3 Monate ab 10 Uhr

Kelkheim

9. September - Floh- & Trödelmarkt in der Stadthalle, von 15 bis 19 Uhr

Lampertheim

8. September - Modellbahn-/Modellauto- und Spielzeugbörse in der Hans-Pfeiffer-Halle, von 11 bis 16 Uhr

Langen

9. September - Straßenflohmarkt in der Nebenerwerbssiedlung Oberlinden, von 10 bis 15 Uhr

Lich

9. September - Flohmarkt rund ums Kind im Dorfgemeinschaftshaus Eberstadt, von 13 bis 16 Uhr

10. September - Flohmarkt am Einkaufszentrum Am Wall, ab 8 Uhr

Marburg

9. September - Flohmarkt auf dem Messeplatz, ab 8 Uhr

Mücke

10. September - Dorfflohmarkt im Ortsteil Sellnrod, von 11 bis 16 Uhr

Mühlheim am Main

9. September - Höfe-Flohmarkt im ganzen Ortsteil Dietesheim, von 10 bis 16 Uhr

Nidda

7. September - Scheunenflohmarkt in der Eichköppelstraße 17, Eichelsdorf, von 15 bis 18 Uhr

10. September - Privater Hofflohmarkt in der Untergasse 11, Wallernhausen, von 11 bis 15 Uhr

Offenbach

9. September - Flohmarkt am Mainufer, von 7 bis 14 Uhr

9. September - Flohmarkt rund ums Kind im Gemeindehaus der ev. Kirchengemeinde Bieber, Aschaffenburger Straße 56, von 11 bis 13 Uhr

10. September - Flohmarkt rund ums Kind in der Langenerstraße 163, von 11 bis 15 Uhr

Ortenberg

9. September - Flohmarkt auf dem Marktplatz, von 6 bis 13 Uhr

Rodgau

10. September - Höfe-Flohmarkt in Weiskirchen, Hainhausen und Jügesheim, von 11 bis 16 Uhr

Rüsselsheim

10. September - Floh- & Trödelmarkt am Verbrauchergroßmarkt, Am Steinmarkt 1, Bauschheim, von 10 bis 17 Uhr

Schaafheim

10. September - Baby- & Kinderkleiderbasar in der Kulturhalle, von 15 bis 17 Uhr

10. September - Flohmarkt in der Kulturhalle, von 10.30 bis 13 Uhr

Schmitten

9. September - Hofflohmarkt, Vorstadt 5, Oberreifenberg, von 10 bis 16 Uhr

Schöneck

10. September - Kilianstädter Trödelhöfe – Höfeflohmarkt im historischen Ortskern von Kilianstädten, von 10 bis 16 Uhr

Seligenstadt

7. September - Nostalgiemarkt auf dem Marktplatz, von 10 bis 18 Uhr

Wanfried

10. September - Privater Flohmarkt im Ortskern von Altenburschla, von 10 bis 16 Uhr

Weiterstadt

9. September - Höfe-Flohmarkt in der gesamten Kernstadt, von 9 bis 15 Uhr

Wiesbaden

9./10. September - Floh- & Trödelmarkt am Verbrauchermarkt in der Äppelallee 27a, am Samstag von 14 bis 19 Uhr und am Sonntag von 8 bis 16 Uhr

10. September - Campus-Flohmarkt in der Schwalbacher Straße 72, von 11 bis 15 Uhr

Wöllstadt

10. September - Dorfflohmarkt im Ortsteil Ober-Wöllstadt, von 9 bis 16 Uhr

