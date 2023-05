Für alle, die gerne nach Schnäppchen und Raritäten suchen: eine Übersicht über die Flohmärkte in Hessen bis Sonntag.

Bad Homburg

21. Mai - Hofflohmarkt in der Louisenstraße 26, ab 10 Uhr, nicht bei Regen!

Bad Wildungen

21. Mai - Dorfflohmarkt im Ortskern von Bergfreiheit, von 13 bis 17 Uhr

Baunatal

21. Mai - Flohmarkt im Sportstadion, von 10 bis 16 Uhr

Darmstadt

20. Mai - Floh- / Trödelmarkt auf dem Parkplatz in der Pallaswiesenstraße, Nähe Heizkraftwerk, von 8 bis 14 Uhr

Eichenzell

21. Mai - Floh- & Sammlermarkt auf dem Parkplatz Rhönhof, Am langen Acker, von 8 bis 16 Uhr

Erlensee

19. Mai - Flohmarkt auf dem TSG-Parkplatz in der Konrad-Adenauer-Allee, von 6 bis 13 Uhr

21. Mai - Flohmarkt auf dem Baumarktparkplatz, Auf der Beun, von 8 bis 14 Uhr

Eschborn

20. Mai - Flohmarkt auf dem Rathausplatz, von 8 bis 14 Uhr

Flörsheim

19./20. Mai - Trödel- & Puppenmarkt im ev. Gemeindezentrum, Erzbergerstraße 13a, am Freitag von 16 bis 19 Uhr und am Samstag von 11 bis 14 Uhr

Frankfurt

18./20. Mai - Floh- & Trödelmarkt auf Parkplatz B der Jahrhunderthalle, jeweils von 8 bis 14 Uhr

20. Mai - Floh- & Trödelmarkt am Frischezentrum, Kalbach, von 13 bis 17 Uhr

20. Mai - Flohmarkt in der Lindleystraße, von 9 bis 14 Uhr

21. Mai - Floh- & Trödelmarkt am Großmarkt, Am Riederbruch 10, von 10 bis 17 Uhr

21. Mai - Hofflohmarkt im Ortskern von Bonames, von 10 bis 16 Uhr

Fuldabrück

18. Mai - Floh- & Trödelmarkt am Möbelmarkt Bergshausen, von 9 bis 16 Uhr

Gießen

20. Mai - Trödelmarkt in der Rodheimer Straße, von 6 bis 14 Uhr

Groß-Umstadt

21. Mai - Flohmarkt rund ums Kind im Bürgerhaus Kleestadt, von 14 bis 16.30 Uhr, für Schwangere ab 13 Uhr

Weitere Informationen Jetzt herunterladen: Die neue hessenschau-App Bild © hessenschau.de Suche, Regenprognose, Darkmode: Wir haben unsere News-App für Hessen stark überarbeitet und verbessert. Laden Sie sich die neue hessenschau-App jetzt herunter:

Android: Google Play Store

Apple iOS: App Store

Mehr zur neuen App Ende der weiteren Informationen

Hanau

20. Mai - Höfe-Flohmarkt im Stadtteil Steinheim, von 11 bis 16 Uhr

Heppenheim

20. Mai - Flohmarkt auf dem Europaplatz, von 7 bis 14 Uhr

20. Mai - Plattenflohmarkt im Saalbau-Kino, von 9 bis 15 Uhr

Hofheim

18. Mai - Main-Taunus-Großtauschtag für Briefmarken, Münzen und Ansichtskarten, in der Stadthalle, von 9 bis 15 Uhr, Eintritt: 2 Euro

Hofheim

21. Mai - Floh- & Trödelmarkt am Möbelmarkt, Am Wandersmann 2-4, Wallau, von 10 bis 16 Uhr

Hungen

18. Mai - Flohmarkt am Einkaufsmarkt in der Gießener Straße, ab 8 Uhr

Karben

21. Mai - Antik- & Trödelmarkt am Bahnhof Groß-Karben, von 6 bis 15 Uhr

21. Mai - Höfe-Flohmarkt in ganz Karben, von 10 bis 16 Uhr

Kassel

20. Mai - Flohmarkt in der Wilhelmsstraße und auf dem Karlsplatz, ab 9 Uhr

Lich

21. Mai - Flohmarkt am Einkaufszentrum, Am Wall, ab 8 Uhr

Marburg

20. Mai - Flohmarkt auf dem Messeplatz, ab 8 Uhr

20. Mai - Flohmarkt in der Gisselberger Straße 33, von 8 bis 14 Uhr

Mühlheim

17. Mai - Flohmarkt auf dem Festplatz an der Willy-Brandt-Halle, von 5 bis 12 Uhr

Neckarsteinach

21. Mai - Flohmarkt und Kinderflohmarkt an der Vierburgenghalle, von 10 bis 17 Uhr

Nidda

18. Mai - Scheunenflohmarkt in der Eichköppelstraße 17, Eichelsdorf, von 15 bis 17 Uhr

Obertshausen

21. Mai - Floh- & Trödelmarkt in der Königsberger Straße 2, von 10 bis 16 Uhr

Oberursel

21. Mai - Überdachter Flohmarkt an der FIS, An der Waldlust 15, von 11 bis 14 Uhr

Ortenberg

20. Mai - Flohmarkt auf dem Marktplatz, von 6 bis 13 Uhr

Schöneck

18. Mai - Hof-Antik- und Flohmarkt in der Nidderauer Straße, gegenüber Nr. 33, Oberdorfelden, von 11 bis 17 Uhr

Selters

21. Mai - Höfeflohmarkt in Haintchen, von 10 bis 16 Uhr

Sontra

21. Mai - Flohmarkt, an der Breitwiese, von 6 bis 15 Uhr

Sulzbach

18. Mai - Floh- & Trödelmarkt am Main-Taunus-Zentrum, von 10 bis 16 Uhr

Vellmar

18. Mai - Flohmarkt am Verbrauchermarkt, Lange Wender 7, von 10 bis 16 Uhr

21. Mai - Flohmarkt auf dem Festplatz, von 9 bis 16 Uhr

Wetzlar

21. Mai - Flohmarkt am Verbrauchermarkt, Handelshof Dutenhofen, von 10 bis 16 Uhr

Weitere Informationen Ihr Flohmarkt auf hessenschau.de Termine für Ihre Veranstaltungen senden Sie uns bitte mindestens 14 Tage im Voraus zu. Termine, die kurzfristiger eingehen, können wir leider nicht mehr berücksichtigen. Ende der weiteren Informationen