Für alle, die gerne nach Schnäppchen und Raritäten suchen: eine Übersicht über die Flohmärkte in Hessen bis Sonntag.

Bad Vilbel

14. April - Flohmarkt am Möbelmarkt in Dortelweil, von 7 bis 14.30 Uhr

Darmstadt

13./14. April - Floh- / Trödelmarkt auf dem Parkplatz in der Pallaswiesenstraße, Nähe Heizkraftwerk, jeweils von 8 bis 14 Uhr

14. April - Modellbahn- & Spielzeugbörse in der Orangerie, von 11 bis 15 Uhr, Eintritt: 4 Euro

Eichenzell

13. April - Hofflohmarkt in der Hanauer Straße 15, Kerzell, von 9 bis 15 Uhr, nicht bei Regen!

Frankfurt

13. April - Floh- & Trödelmarkt auf Parkplatz B der Jahrhunderthalle, jeweils von 8 bis 14 Uhr

13./14. April - Floh- & Trödelmarkt am Frischezentrum, Kalbach, am Samstag von 13 bis 17 Uhr und am Sonntag von 10 bis 16 Uhr

13. April - Floh- & Trödelmarkt am Schaumainkai, von 9 bis 14 Uhr

14. April - Floh- & Trödelmarkt am Großmarkt, Am Riederbruch 10, von 10 bis 17 Uhr

14. April - Schnäppchenmarkt an der Jahrhunderthalle, von 9.30 bis 16 Uhr

14. April - Wohnungsauflösung/Hausflohmarkt in der Ehinger Straße 25, Gallus, von 11 bis 17 Uhr

Gießen

14. April - Flohmarkt am Möbelmarkt in der der Philipp-Reis-Straße, Gießen-West, ab 8 Uhr

Gründau

14. April - Flohmarkt am Möbelmarkt in der Rabenaustraße, Lieblos, von 10 bis 17 Uhr

Hadamar

14. April - Trödelmarkt in der Mainzer Landstraße von 11 bis 14, von 8 bis 16 Uhr

Hanau

13. April - Hausflohmarkt in der von-Eiffstraße 10, Steinheim, von 11 bis 15 Uhr

Heppenheim

13. April - Flohmarkt auf dem Europaplatz, von 7 bis 14 Uhr

Herborn

14. April - Flohmarkt, an der Pumpenfabrik, Littau 3, von 7 bis 15 Uhr

Homberg (Efze)

14. April - Antik- & Trödelmarkt in der Friedrich-Kramer-Straße 6-8, von 9 bis 16 Uhr

Hüttenberg

13. April - Fahrradflohmarkt im Bürgerhaus Rechtenbach, von 13 bis 16 Uhr

Kassel

13. April - Mädelsflohmarkt in der Messehalle, von 9 bis 16 Uhr, Eintritt: 3 Euro

Künzell

14. April - Schallplattenflohmarkt im Edelzeller Weg 17, von 10 bis 14 Uhr

Lautertal

14. April - Antik- & Trödelmarkt auf dem Geländer der Hazienda Engelrod, von 8 bis 16 Uhr

Lich

14. April - Flohmarkt rund ums Kind im Bürgerhaus, von 13.30 bis 16.30 Uhr, für Schwangere ab 13 Uhr

Lützelbach

14. April - Flohmarkt rund ums Kind in der Fritz-Walter-Halle, von 14 bis 16 Uhr, für Schwangere ab 13.30 Uhr

Marburg

13. April - Flohmarkt auf dem Messeplatz, ab 8 Uhr

Mörfelden-Walldorf

13. April - Gebrauchtrad-Börse im Waldstadion, Rüsselsheimer Straße 78, von 9.30 bis 12 Uhr

Mühlheim

13. April - Modellbahnbörse in der Willy-Brandt-Halle, von 11 bis 16 Uhr

Offenbach

13. April - Flohmarkt am Mainufer, von 7 bis 14 Uhr

Ortenberg

13. April - Flohmarkt auf dem Marktplatz, von 6 bis 13 Uhr

Rodgau

14. April - Höfeflohmarkt in den Ortsteilen Weiskirchen, Haunhausen und Jügesheim, von 11 bis 16 Uhr

Rosbach v.d.H.

14. April - Antik- & Trödelmarkt am Möbelmarkt in der Dieselstraße, von 6 bis 15 Uhr

14. April - Floh- & Trödelmarkt am Verbrauchergroßmarkt, Am Steinmarkt 1, von 10 bis 17 Uhr

14. April - Höfeflohmarkt im Ramsee-Gebiet, von 10 bis 16 Uhr

Schöneck

13. April - Floh- & Antikmarkt in der Hauptstraße Oberdorfelden, gegenüber Nr. 33, von 11 bis 16 Uhr

Wanfried

14. April - Flohmarkt auf dem Festplatz am Griesgraben, von 5 bis 15 Uhr

Wetzlar

14. April - Flohmarkt am Verbrauchergroßmarkt in Dutenhofen, von 10 bis 16 Uhr

Wiesbaden

14. April - Trödel- & Antikmarkt im Adlercenter, Äppelallee 27a, von 8 bis 16 Uhr

