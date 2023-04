Für alle, die gerne nach Schnäppchen und Raritäten suchen: eine Übersicht über die Flohmärkte in Hessen bis Sonntag.

Babenhausen

23. April - Höfe-Flohmarkt im Stadtteil Hergershausen, von 11 bis 16 Uhr

Bad Nauheim

22. April - Hofflohmarkt in der Hauptstraße 23, ab 10 Uhr

23. April - Floh- & Trödelmarkt auf dem dem Festplatz, von 10 bis 16 Uhr

Bad Orb

23. April - Flohmarkt im Gartensaal der Konzerthalle, von 10 bis 17 Uhr

Darmstadt

22. April - Floh- / Trödelmarkt auf dem Parkplatz in der Pallaswiesenstraße, Nähe Heizkraftwerk, von 8 bis 14 Uhr

Florstadt

23. April - Dorfflohmarkt in den Höfen und Gärten von Staden, von 10 bis 16 Uhr

Frankfurt

22. April - Floh- & Trödelmarkt auf Parkplatz B der Jahrhunderthalle, jeweils von 8 bis 14 Uhr

22. April - Floh- & Trödelmarkt am Frischezentrum, Kalbach, von 13 bis 17 Uhr

22. April - Flohmarkt in der Lindleystraße, von 9 bis 14 Uhr

23. April - Floh- & Trödelmarkt am Großmarkt in der Guerickestraße 8, Rödelheim, von 10 bis 17 Uhr

23. April - Flohmarkt auf dem Gelände des Tierheims Nied, unter der Schwanheimer Brücke, von 10 bis 16 Uhr

Gießen

22. April - Trödelmarkt in der Rodheimer Straße, von 6 bis 14 Uhr

Heppenheim

22. April - Flohmarkt auf dem Europaplatz, von 7 bis 14 Uhr

Höchst/Odenwald

23. April - Flohmarkt rund ums Bürgerhaus auf dem Montmelianer Platz, von 8 bis 17 Uhr

Kassel

22./23. April - Flohmarkt an und in den Messehallen, jeweils von 10 bis 16 Uhr

Lampertheim

23. April - Höfe-Flohmarkt im Ortsteil Hofheim, von 9 bis 15 Uhr

Lich

22. April - Flohmarkt rund ums Kind im Dorfgemeinschaftshaus Eberstadt, Münzenberger Straße, von 13.30 bis 17 Uhr, für Schwangere ab 13 Uhr

23. April - Flohmarkt am Einkaufszentrum, Am Wall, ab 8 Uhr

Löhnberg

23. April - Flohmarkt am Verbrauchermarkt im Gewerbegebiet, Güldenstadt 2, von 8 bis 16 Uhr

Marburg

22. April - Flohmarkt auf dem Messeplatz, ab 8 Uhr

Nidda

23. April - Dorfflohmarkt im Ortsteil Stornfels, von 10 bis 16 Uhr

Offenbach

22. April - Flohmarkt am Mainufer, von 7 bis 14 Uhr

23. April - Floh- & Trödelmarkt am Verbrauchermarkt in der Sprendlinger Landstraße 140, von 10 bis 16 Uhr

Ortenberg

22. April - Flohmarkt auf dem Marktplatz, von 6 bis 13 Uhr

Rodgau

23. April - Floh- & Trödelmarkt der Camping- und Caravanfreunde, im Bürgerhaus Nieder-Roden, von 10 bis 15 Uhr

23. April - Höfeflohmarkt im gesamten Stadtgebiet, von 11 bis 16 Uhr

Wanfried

23. April - Flohmarkt, am Griesgraben, von 6 bis 15 Uhr

Wiesbaden

22. April - Flohmarkt rund ums Kind in der Taunushalle Nordenstadt, von 10 bis 14 Uhr, für Schwangere ab 9.30 Uhr

Weitere Informationen Ihr Flohmarkt auf hessenschau.de Termine für Ihre Veranstaltungen senden Sie uns bitte mindestens 14 Tage im Voraus zu. Termine, die kurzfristiger eingehen, können wir leider nicht mehr berücksichtigen. Ende der weiteren Informationen