Für alle, die gerne nach Schnäppchen und Raritäten suchen: eine Übersicht über die Flohmärkte in Hessen von Donnerstag (Christi Himmelfahrt) bis Sonntag.

Bad Homburg

1. Juni - Hof-Flohmarkt in der Louisenstraße 26, ab 10 Uhr, nicht bei Regen!

Bad Orb

1. Juni - Antik- & Sammlermarkt auf dem Salinenplatz, Kurparkstraße 2, von 10 bis 17 Uhr

Butzbach

1. Juni - Flohmarkt am Einkaufscenter in der Philipp-Reis-Straße, ab 8 Uhr

Darmstadt

31. Mai - Floh- / Trödelmarkt auf dem Parkplatz in der Pallaswiesenstraße, Nähe Heizkraftwerk, von 10 bis 15 Uhr

Erbach

1. Juni - Flohmarkt auf dem Wiesenmarktgelände, von 8 bis 15 Uhr

Erlensee

1. Juni - Flohmarkt auf dem Baumarktparkplatz, Auf der Beune 14, von 8 bis 14 Uhr

Eschborn

1. Juni - Floh- & Trödelmarkt am Möbelmarkt in der Elly-Beinhorn-Straße 3, von 10 bis 16 Uhr

Eschwege

1. Juni - Antik- & Sammlermarkt, Auf dem Werdchen, von 8 bis 16 Uhr

Frankfurt

1. Juni - Höfe-Flohmarkt in Alt Nied, zwischen Mainzer Landstraße, Luthmer- und Oeserstraße, von 11 bis 17 Uhr

31. Mai - Floh- & Trödelmarkt auf Parkplatz B der Jahrhunderthalle, jeweils von 8 bis 14 Uhr

31. Mai - Floh- & Trödelmarkt am Frischezentrum, Kalbach, von 13 bis 17 Uhr

31. Mai - Flohmarkt in der Lindleystraße, von 9 bis 14 Uhr

31. Mai - Flohmarkt in der Niederurseler Landstraße 154-156, Niederursel, von 10 bis 13 Uhr

Friedrichsdorf

1. Juni - Antik- & Trödelmarkt am Verbrauchermarkt, Im Dammwald 5, von 7 bis 15 Uhr

Gersfeld

1. Juni - Antik-/Trödel- & Flohmarkt in der Rhönmarkthalle, von 8 bis 16 Uhr

Gießen

31. Mai - Flohmarkt in der Rodheimer Straße 116, von 6 bis 14 Uhr

Glauburg

1. Juni - Dorf-Flohmarkt im Ortsteil Glauberg, von 10 bis 17 Uhr

Hadamar

1. Juni - Flohmarkt am Verbrauchermarkt in der Mainzer Landstraße, von 8 bis 16 Uhr

Hanau

1. Juni - Floh- & Trödelmarkt am Einrichtungshaus, Oderstraße 21, von 10 bis 16 Uhr

Heidenrod

1. Juni - Hof- & Garagenflohmarkt im Ortsteil Dickschied, von 10 bis 18 Uhr

Heppenheim

31. Mai - Flohmarkt auf dem Europaplatz, von 7 bis 14 Uhr

Kassel

31. Mai - Floh- & Trödelmarkt auf der Wilhelmsstraße und dem Karlsplatz, von 9 bis von 16.30 bis Uhr

Lauterbach

1. Juni - Antik- & Spezialmarkt im Schlosspark Sickendorf, von 9 bis 16.30 Uhr, Eintritt: 4 Euro

Maintal

1. Juni - Haus- & Höfe-Flohmarkt im Stadtteil Bischofsheim, von 10 bis 16 Uhr

Marburg

31. Mai - Flohmarkt auf dem Messeplatz, ab 8 Uhr

Neuberg

1. Juni - Hof- & Garagen-Flohmarkt im Mozartring, von 9 bis 15 Uhr

Nidderau

1. Juni - Floh- & Trödelmarkt an der Neuen Mitte, Gehrener Ring 3, von 10 bis 16 Uhr

Oberursel

31. Mai - Hof-Flohmarkt in der Niederurseler Straße 1, Weißkirchen, von 9 bis 17 Uhr

Offenbach

1. Juni - Floh- & Trödelmarkt am Verbrauchermarkt in der Sprendlinger Landstraße 140, von 10 bis 16 Uhr

Ortenberg

31. Mai - Flohmarkt auf dem Marktplatz, von 6 bis 13 Uhr

Rüsselsheim

1. Juni - Hof-Flohmarkt im Westend, von der Schäfergasse und der Mainzer Straße zwischen Maindamm und Weisenauer Straße, von 10 bis 16 Uhr

Selters

1. Juni - Höfe-Flohmarkt im Ortsteil Haintchen, von 10 bis 16 Uhr

Wetzlar

1. Juni - Flohmarkt am Verbrauchermarkt in der Industriestraße, Dutenhofen, von 10 bis 16 Uhr

