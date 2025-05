Flohmärkte in Hessen

Für alle, die gerne nach Schnäppchen und Raritäten suchen: eine Übersicht über die Flohmärkte in Hessen bis Sonntag.

Bad Homburg

10. Mai - Antik- & Trödelmarkt auf dem Festplatz, Am Heuchelbach, von 7 bis 14 Uhr

Brechen

11. Mai - Flohmarkt auf dem Festplatz an der B8, von 8 bis 16 Uhr

Büttelborn

10. Mai - Höfeflohmarkt im Ortskern, von 10 bis 14 Uhr

Darmstadt

10. Mai - Floh- & Trödelmarkt in der Bert-Brecht-Straße 8, Wixhausen, von 14 bis 17 Uhr

10. Mai - Floh- / Trödelmarkt auf dem Parkplatz in der Pallaswiesenstraße, Nähe Heizkraftwerk, von 10 bis 15 Uhr

10. Mai - Flohmarkt rund ums Kind im Kinderhaus Bessungen, von 10.30 bis 13.30 Uhr

Dietzenbach

11. Mai - Floh- & Trödelmarkt in der Albert-Einstein-Straße 3, von 10 bis 16 Uhr

Frankfurt

10. Mai - Floh- & Trödelmarkt auf Parkplatz B der Jahrhunderthalle, jeweils von 8 bis 14 Uhr

10./11. Mai - Floh- & Trödelmarkt am Frischezentrum, Kalbach, am Samstag von 13 bis 17 Uhr und am Sonntag von 10 bis 16 Uhr

10. Mai - Flohmarkt am Schaumainkai, von 9 bis 14 Uhr

10. Mai - Flohmarkt auf dem Bahnhofsplatz Rödelheim, von 9 bis 14 Uhr

10. Mai - Haus- & Hofflohmarkt im Ortskern von Hausen, von 11 bis 15 Uhr

11. Mai - Floh- & Trödelmarkt am Großmarkt, Am Riederbruch 10, von 10 bis 17 Uhr

Friedberg

10. Mai - Vorsortierter Flohmarkt rund ums Kind im Dorfgemeinschaftshaus Bauernheim, von 11 bis 14 Uhr, für Schwangere ab 10 Uhr

11. Mai - „Ockstadt räumt auf“, Dorfflohmarkt in Ockstadt, von 10 bis 16 Uhr

Gersfeld

11. Mai - Antik-/Trödel- & Flohmarkt in der Rhönmarkthalle, von 8 bis 16 Uhr

Gießen

10. Mai - Flohmarkt in der Rodheimer Straße 116, von 6 bis 14 Uhr

11. Mai - Flohmarkt am Möbelmarkt in der Pistorstraße, Schiffenberger Tal, ab 8 Uhr

Groß-Gerau

10. Mai - Höfeflohmarkt im Stadtteil Dornheim, von 10 bis 15 Uhr

Grünberg

10. Mai - Dorfflohmarkt im Ortsteil Weickartshain, von 9 bis 15 Uhr

Heppenheim

10. Mai - Flohmarkt auf dem Europaplatz, von 7 bis 14 Uhr

Herborn

11. Mai - Flohmarkt auf dem Solarparkplatz Littau, von 7 bis 15 Uhr

Hochheim

10. Mai - Flohmarkt rund ums Kind im Hummelpark, Burgeffstraße /Ecke Am Daubhaus, von 10 bis 13 Uhr

Homberg (Efze)

11. Mai - Antik- & Trödelmarkt in der Friedrich-Kramer-Straße 6-8, von 9 bis 16 Uhr

Maintal

10. Mai - Flohmarkt im ev. Gemeindehaus Hochstadt, von 10 bis 16 Uhr

Marburg

10. Mai - Flohmarkt auf dem Messeplatz, ab 8 Uhr

10. Mai - Frühlingsflohmarkt mit Jungpflanzenmarkt auf dem Schulhof der Freien Waldorfschule, von 10 bis 14 Uhr

Neckarsteinach

10. Mai - Flohmarkt an der Vierburgenhalle, von 11 bis 16 Uhr

Offenbach

10. Mai - Flohmarkt am Mainufer, von 7 bis 14 Uhr

Ortenberg

10. Mai - Flohmarkt auf dem Marktplatz, von 6 bis 13 Uhr

Reichelsheim (Wetterau)

11. Mai - Höfe-Flohmarkt im Ortsteil Dorn-Assenheim, von 10 bis 16 Uhr

Schlangenbad

10. Mai - Flohmarkt rund ums Kind in der Kita Wetterfrösche, Hausen vor der Höhe, von 9 bis 14 Uhr

Solms

10. Mai - Straßenflohmarkt im Ortsteil Oberndorf, von 11 bis 16 Uhr

Sulzbach

11. Mai - Floh- & Trödelmarkt am Main-Taunus-Zentrum, von 10 bis 16 Uhr

Weilmünster

10. Mai - Höfeflohmarkt im Ortsteil von Möttau, von 10 bis 16 Uhr

Wiesbaden

10. Mai - Flohmarkt rund ums Kind auf dem Schulhof der Schillerschule, von 11 bis 14 Uhr

Wölfersheim

10. Mai - Höfe-Flohmarkt im Ortsteil Södel, von 9 bis 16 Uhr

