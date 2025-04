Abi-Prüfungen starten an rund 290 Schulen in Hessen

Jetzt wird es ernst für rund 23.000 Schülerinnen und Schüler in Hessen – die Abitur-Prüfungen beginnen. Bis Mitte Mai werden mehrstündige Klausuren geschrieben. Smartphones sind absolut tabu, andere Hilfsmittel sind erlaubt.

Volle Konzentration ist jetzt an den Gymnasien in Hessen angesagt. Die Abiturprüfungen beginnen.

Volle Konzentration ist jetzt an den Gymnasien in Hessen angesagt. Die Abiturprüfungen beginnen. Bild © picture alliance/dpa | Hauke-Christian Dittrich

Zum Auftakt der Abi-Prüfungen in Hessen steht am Donnerstag Biologie auf dem Prüfungsplan, am Freitag folgen etwa Geschichte oder Kunst. Montag geht es mit Chemie weiter. Der Ablauf und die Aufgaben sind strikt vom Land vorgegeben.

Seit 18 Jahren gibt es das einheitliche Landesabitur, an allen rund 290 betroffenen Schulen in Hessen. Dazu zählen staatliche Gymnasien, aber auch Abend- oder Privatschulen. Teils bedient sich Hessen an einem bundesweit einheitlichen Aufgaben-Pool, um die Standards in ganz Deutschland anzugleichen. Im vergangenen Jahr lag der landesweite Abi-Schnitt bei 2,27.

"Durchhalten" - Klausuren dauern rund fünf Stunden

Das Abitur sei ein Meilenstein auf dem Bildungsweg, sagt Bildungsminister Armin Schwarz (CDU). Er spricht den jungen Menschen Mut zu. "Ich wünsche allen Prüflingen viel Erfolg, Zuversicht und die nötige Portion Glück. Jetzt heißt es: Durchhalten – ihr seid auf einem guten Weg."

Und der Weg ist lang. Um die fünf Stunden sind angesetzt für die einzelnen Prüfungen. Die so genannte Bearbeitungszeit ist genau geregelt im 90 Seiten dicken Abiturerlass des Landes . 300 Minuten haben die Prüflinge in ihren Leistungsfächern Zeit, im Fach Mathematik sind es sogar 330 Minuten, also fünfeinhalb Stunden.

Weitere Informationen Schulpsychologische Videosprechstunde Während der Prüfungsphase bietet das Land Hessen psychologische Unterstützung für die Schülerinnen und Schüler an – in Form von Video-Sprechstunden. Den Link erhalten die Prüflinge über ihre Schulen. Dabei gibt es laut Kultusministerium individuelle Beratung, aber auch Tipps, wie man während der Prüfungszeit ruhig und fokussiert bleibt. Ende der weiteren Informationen

Taschenrechner und die Bibel sind erlaubt

Ebenfalls genau festgelegt: die Hilfsmittel. In Religion dürfen die Schülerinnen und Schüler eine Bibel dabei haben – natürlich ohne Randnotizen. In Französisch sind auch zweisprachige Wörterbücher erlaubt, allerdings mit maximal 250.000 Stichwörtern. In Mathe aber auch in Bio oder Chemie dürfen auch Taschenrechner auf dem Tisch liegen, allerdings nur unter bestimmten Bedingungen.

Bildergalerie Abi-Plakate: So kreativ unterstützen Familien die Prüflinge Bild 1/14 | Augustinerschule in Friedberg Zum Start der Abi-Prüfungsphase an diesem Donnerstag hängen wieder zahlreiche bunte Abi-Plakate an den Schulen in Hessen. Mit ihnen machen die Familien den Schülerinnen und Schülern Mut für die anstehenden Klausuren.



Viele Familien greifen bei ihren Plakaten die Lieblingsfächer der Prüflinge auf. Mia von der Augustinerschule in Friedberg (Wetterau) ist offenbar Chemie-Fan. Bild © Instagram-Userin Mia | zur Galerieansicht Bild 2/14 | Elisabethenschule in Frankfurt Auch die Hobbys der Schülerinnen und Schüler stehen bei vielen Plakaten im Fokus. Malu von der Elisabethenschule in Frankfurt besucht offenbar gerne Konzerte. Bild © Instagram-Userin Malu | zur Galerieansicht Bild 3/14 | Elisabethenschule Frankfurt Von Alien bis Union Jack - auch diese Abiplakate hängen vor der Elisabethenschule in Frankfurt. Bild © Katrin Kimpel (hr) | zur Galerieansicht Bild 4/14 | König-Heinrich-Schule in Fritzlar Früher wurden vorwiegend Bettlaken per Hand bemalt. Mittlerweile werden die Abi-Plakate meist gedruckt. In diesem stecken sogar Bilder, die mit Künstlicher Intelligenz (KI) erstellt worden sind. Das Plakat für Liesel hängt an der König-Heinrich-Schule in Fritzlar (Schwalm-Eder). Bild © Instagram-Userin Liesel | zur Galerieansicht Bild 5/14 | Friedrich-List-Schule in Wiesbaden Viel Bildbearbeitung beim Schatten-Design steckt auch in diesem Plakat für Emily an der Friedrich-List-Schule in Wiesbaden. Bild © Instagram-Userin Emily | zur Galerieansicht Bild 6/14 | Liebigschule in Gießen Sportlich ist dieses Plakat an der Liebigschule in Gießen für Emma und Benedikt. Bild © Instagram-Userin Emma | zur Galerieansicht Bild 7/14 | Christophorusschule in Bad Zwesten Nicht alles kommt aus dem Drucker. Diese Abi-Plakate an der Christophorusschule in Bad Zwestener Ortsteil Oberurff (Schwalm-Eder) sind noch per Hand gemalt. Bild © Instagram-Userin Marlene | zur Galerieansicht Bild 8/14 | Georg-Büchner-Gymnasium in Bad Vilbel Zara vom Georg-Büchner-Gymnasium in Bad Vilbel (Wetterau) spielt offenbar gerne Tennis. Die Familie wünscht ihr ein gutes Abi-Match. Bild © Instagram-Userin Zara | zur Galerieansicht Bild 9/14 | Gymnasium in Michelstadt Nicht alle Abi-Plakate hängen draußen. Dieses befindet sich im Gymnasium in Michelstadt (Odenwald). Bild © Instagram-Userin Belana | zur Galerieansicht Bild 10/14 | Wöhlerschule in Frankfurt Ein ganzer Zaun voller Abiplakate an der Wöhlerschule in Frankfurt. Bild © hr, Sven-Oliver Schibat | zur Galerieansicht Bild 11/14 "Jetzt geht's Richtung Windprojekt" - Abiplakat für Emilio an der Idsteiner Pestalozzischule mit Bezug zu Erneuerbaren Energien. Bild © picture-alliance/dpa | zur Galerieansicht Bild 12/14 In Hammersbach haben unter anderem die Eltern von Leo Koller ihm dieses Abi-Plakat gewidmet. An dem Zaun wirkt es so, als verlasse Leo der Löwe seinen Käfig, um in die Freiheit zu ziehen. Bild © Leo Koller | zur Galerieansicht Bild 13/14 Kreativ verziert wurde auch dieses "A bee"-Plakat für Emily, die ihre Abiturprüfung an der Stiftsschule St. Johann in Amöneburg schreibt. Bild © Stephanie Honig | zur Galerieansicht Bild 14/14 Mindestens einen Star-Wars-Fan gibt es am Gymnasium Am Mosbacher Berg in Wiesbaden. Dass der Abschluss allen Schülerinnen und Schülern, die in diesen Tagen Prüfungen schreiben, gelingen möge, wünschen auch wir. Bild © Andreas | zur Galerieansicht Ende der Bildergalerie

"Soweit ein Taschenrechner als Hilfsmittel zugelassen ist, ist sicherzustellen, dass Programme und Dateien, die nicht zum Lieferumfang oder zu einem Systemupdate gehören, vor Beginn der Prüfung gelöscht werden", so das Kultusministerium in Wiesbaden. Smartphones, moderne Uhren oder sonstiges technisches Gerät sind verboten.

Mathe zählt zu den beliebtesten Fächern

Die meistbelegten Fächer in den Abschlussklassen sind laut Ministerium Mathematik, Englisch, Deutsch und Biologie. Am 14. Mai stehen die letzten schriftlichen Prüfungen an: dann steht Französisch auf dem Plan.

Wer durchrasselt, bekommt eine zweite Chance bei den Nachprüfungen vom 21. Mai bis 6. Juni. Die mündlichen Prüfungen werden von den Schulen organisiert, werden also nicht zentral vom Land vorgegeben.