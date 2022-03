Fridays for Future will gegen Krieg demonstrieren

Die Fridays for Future-Bewegung in Frankfurt will am Donnerstagabend gegen den Krieg in der Ukraine auf die Straße gehen. Die Demonstration soll um 18 Uhr an der Frankfurter Hauptwache beginnen und unter entsprechenden Coronamaßnahmen stattfinden, wie die Organisatoren mitteilten. Die Fridays for Future-Bewegung in der Ukraine habe um Solidarität der Aktivistinnen und Aktivisten in Deutschland gebeten. Wegen der "Dringlichkeit der Lage" habe man den weltweiten Aktionstag auf den Donnerstag vorverlegt - üblicherweise finden die Proteste sonst Freitags statt.

Die Frankfurter Organisatoren verurteilten den Krieg in ihrer Pressemitteilung als "völkerrechtswidrigen, aggressiven Akt Russlands", dessen Ursachen "auch in der Abhängigkeit von fossilen Rohstoffen und ständiger Konkurrenz um ihre Verteilung" liegen würden. "Eine Antwort auf den Krieg muss das Aufbrechen dieser Abhängigkeiten und die Überwindung des fossilen Systems sein", hieß es weiter.