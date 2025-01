Einbruch in Eberschützer Schützenheim

Nach einem Einbruch in das Vereinsheim eines Schützenvereins in Eberschütz (Kassel) sucht die Polizei nach Zeugen.

Veröffentlicht am 14.01.25 um 13:13 Uhr

Die unbekannten Täter waren am vergangenen Wochenende in das Gebäude eingebrochen und verursachten dabei einen Schaden im fünfstelligen Bereich, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Dabei klauten sie unter anderem mehrere Luftdruckwaffen der Sportschützen.