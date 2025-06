Der Hessentag kommt nach Bad Vilbel. Das ist unverkennbar für alle, die sich dieser Tage in der Stadt bewegen. Es werden Areale eingezäunt und Zufahrten gesperrt. Die Stadt setzt darauf, dass viele Menschen mit dem Fahrrad oder mit Bus und Bahn anreisen.

Bild © picture-alliance/dpa

Einen möglichst sicheren Hessentag wünscht sich Bad Vilbels Bürgermeister Sebastian Wysocki (CDU). Die Großveranstaltung mit zahlreichen Konzerten startet am Freitag, den 13. Juni. Seit acht Jahren wird der Hessentag geplant, von Beginn an mit Sicherheitskonzept. Dieses habe sich aber noch mehrfach verändert, so Wysocki.

Gerade die Anschläge vom Berliner Breitscheidplatz und auf dem Magdeburger Weihnachtsmarkt haben für Anpassungen gesorgt. Es gibt jetzt mehr Zufahrtsperrungen. Die Stadt will sich bei ihrem Konzept allerdings nicht genau in die Karten schauen lassen.

Nur so viel: "Die Zufahrten werden versperrt", teils mit nicht beweglichen großen Blockaden, teils durch Fahrzeuge, Zäune und Zufahrten, die mit Personen gesichert werden. Rettungsdienste können so noch einfahren und Plätze schnell geräumt werden. Das hat sich die Stadt einiges kosten lassen.

Der Bürgermeister erklärt im hr-Interview, nur die Sperren kosteten die Stadt allein schon einen sechsstelligen Betrag. Dazu kommen Sicherheits- und Sanitätsdienste. Sicherheit sei sehr wichtig auf dem Hessentag und ebenfalls mit Kosten verbunden.

Hohes Polizeiaufkommen

"Ich glaube, wir werden nie wieder so viele Polizisten in Bad Vilbel haben wie während des Hessentags", sagt Wysocki außerdem. Landespolizei, Bundespolizei und Sicherheitsdienste sichern das Fest. In Uniform und auch in Zivil. Wieviele Polizisten vor Ort sein werden, wollen weder Polizei noch Stadt sagen.

Beim zuständigen Polizeipräsidium Mittelhessen spricht man von einem "angemessenen Kräfteeinsatz". Koordiniert werden die Einsätze von einer eigenen "Hessentagswache", mitten in der Stadt. Hier laufen zum Beispiel auch die Bilder der mobilen Videoüberwachung zusammen, die extra aufgebaut wird.

"Es befinden sich mehrere Kameras in der Frankfurter Straße (Hessentagsstraße) sowie mehrere polizeiliche Videoanhänger in den Parkanlagen und an der Hessentags-Arena", erklärt Polizeipressesprecher Pierre Gath. Zwei Kameras befänden sich im nördlichsten Bereich, das heißt im Bereich Büdinger Straße und "Zu Obernholz." Zusätzlich gebe es Waffenverbotszonen.

Mit dem Auto geht nur noch wenig

Die Absicherung des Hessentags bedeutet gleichzeitig Einschränkungen für den Verkehr. Das gilt für Autos, Lkw, Motorräder sowie auch für Busse und an einigen Stellen für Fahrräder.

Wer aus Richtung Osten nach Bad Vilbel einfährt, für den ist an der L3008 Schluss. Die Durchfahrt bis zur B3 durch die Stadt ist während des Hessentags nicht möglich. Einzige Ausnahme ist der Shuttlebus, der beide große Parkplätze verbindet. 8.000 Autos haben auf P1 und P2 Platz. Die Umleitung zur Bundesstraße ist ausgeschildert.

Aus Richtung Osten gibt es für Besucherinnen und Besucher einen Parkplatz. Ebenso aus Richtung Westen, direkt an der B3 und nah an der Arena. Wer hier parken möchte, fährt über die B3 aus Richtung Dortelweil an. Das ist entsprechend ausgeschildert. Rückstaus könnten so besser aufgefangen werden, teilt die Stadt mit.

Anwohnerinnen und Anwohner benötigen einen Parkausweis, um ihre Autos in der Kernstadt auf den Straßen abstellen zu können. Alle anderen werden rigoros abgeschleppt, beziehungsweise können gar nicht erst einfahren. Wer in den Straßen rings um Frankfurter Straße, Wasserburg und Kurpark wohnt, wird dem Hessentag kaum entgehen können.

Zufahrtsberechtigung wird benötigt

Anwohner und Anwohnerinnen der Frankfurter Straße können während des Hessentags ihre Autos nicht auf der Straße parken. Das gilt bereits während des Aufbaus, der am 10. Juni beginnt. Denn die Straße ist dann "Hessentagsstraße". Die Büdchen und Absperrungen werden zwischendrin nicht nochmal abgebaut. Lieferdienste, Pflegedienste und so weiter brauchen eine Zufahrtsberechtigung.

Durch Bad Vilbel mit dem Auto fahren wird während des Festes ohnehin schwer. Denn viele Straßen sind zumindest in Teilen gesperrt. Das betrifft dann auch das Freibad. Das ist während des Festes nur mit dem Rad oder zu Fuß zu erreichen.

Besser mit ÖPNV oder Rad anreisen

Die Stadt Bad Vilbel setzt darauf, dass viele Menschen mit dem Fahrrad oder mit Bus und Bahn anreisen. Es gibt zwei Bahnhöfe, die auch näher am Festgelände gelegen sind als die Parkplätze.

Bad Vilbel wird von der S-Bahnlinie S6 angefahren und profitiert von der ausgebauten Strecke zwischen Frankfurt und Bad Vilbel auf vier Gleisen. Während des Hessentags werden die Bahnen der S6 verlängert, sie fahren also mit mehr Wagen und verkehren sowieso zwischen Bad Vilbel und Frankfurt tagsüber im Viertelstundentakt.

Aber auch alle Regionalzüge, die sonst an Bad Vilbel vorbeifahren und auf der Main-Weser-Bahn (Kassel-Gießen-Frankfurt) unterwegs sind, werden während des Hessentags in Bad Vilbel halten. Zusätzlich gibt es Zusatzfahrten auf der Linie RB 34 zwischen Glauburg-Stockheim und Bad Vilbel. Und auch Busse werden verstärkt.

Die Buslinie 365, die Bad Homburg und Bad Vilbel verbindet, wird verstärkt und fährt auch an den beiden Sonntagen und abends länger. Auch Busse der Linie 551 die Bad Vilbel mit Offenbach verbinden, werden verstärkt. Busse der Linie 30 von und nach Frankfurt fahren mit Gelenkbussen. Insgesamt sei es für die Menschen attraktiv gemacht mit dem öffentlichen Nahverkehr zum Hessentag zu kommen, so Wysocki.

RMV: Bahn hat ausreichend Springer versprochen

Menschen die regelmäßig den ÖPNV nutzen wissen allerdings: Verstärkerfahrten schön und gut, zuletzt waren allerdings oft unbesetzte Stellwerke bei der Bahn die Ursache für Zugausfälle.

Das hat RMV-Geschäftsführer Knut Ringat im Blick. "Wir haben die Kolleginnen und Kollegen der Bahn gebeten, dass sie insbesondere für ausreichend Personal Sorge tragen. Die Bahn hat uns versprochen, dass sie ausreichend Springer da hat", sagt er. "Und dann freuen wir uns auf einen Hessentag, mit möglichst vielen Leuten, die wir mit dem ÖPNV da hinbringen."