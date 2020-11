Video

zum Video Kein Hessentag in Bad Vilbel

Am Freitag sollte der Hessentag in Bad Vilbel starten – doch Corona hat für eine Absage gesorgt. Die Stadt hat dank der Fördergelder des Landes viel in die Infrastruktur investiert. So gibt es in Bad Vilbel trotz der Enttäuschung über die Absage, auch ein lachendes Auge. [Videoseite]