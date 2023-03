In Hessen fehlen freie Plätze im Maßregelvollzug

Wartezeiten für Suchtkranke In Hessen fehlen freie Plätze im Maßregelvollzug

Wegen begrenzter Kapazitäten im Maßregelvollzug kann es in Hessen zu Wartezeiten bei der Unterbringung in einer Entziehungsklinik kommen.

"Es ist geplant, die Kapazitäten durch weitere bauliche Maßnahmen zu erhöhen", teilten Sozial- und Justizministerium auf dpa-Anfrage mit.

Im Maßregelvollzug werden psychisch kranke oder suchtkranke Menschen untergebracht, die Straftaten verübt haben. Die Aufnahme von Menschen, die laut Urteil untergebracht werden müssten, sei gesichert. Für die Aufnahme in eine Entziehungsklinik gebe es jedoch Wartelisten.

In Hessen gibt es nach Angaben des Sozialministeriums 906 Plätze in sieben Kliniken. Zum Stichtag 15. Februar 2023 seien 893 Männer und Frauen in einer Einrichtung des Maßregelvollzugs untergebracht gewesen. Vor zehn Jahren seien es 727 Menschen gewesen.