Hessens Ministerpräsident Boris Rhein hat sich erschüttert über den Anschlag auf den Magdeburger Weihnachtsmarkt mit mindestens zwei Toten gezeigt.

"Ein furchtbarer Anschlag reißt uns aus der Adventsruhe und trifft Deutschland ins Mark", schrieb Hessens Ministerpräsident Rhein (CDU) in einem auf der Plattform X veröffentlichten Statement am Freitagabend. "Mein Mitgefühl und meine Gedanken sind bei den Menschen in Magdeburg: bei den Opfern, ihren Angehörigen und den Einsatzkräften."

Hessens Innenminister Roman Poseck (CDU) äußerte sich in einem Statement auf Instagram am späten Freitagabend: "Meine Gedanken sind bei den Opfern des Anschlags auf den Magdeburger Weihnachtsmarkt und ihren Angehörigen", schrieb Poseck und erklärte weiter: "Dieser Anschlag ist feige und niederträchtig. Hessen wird auf die schreckliche Terrortat reagieren."

Zwei Tote und Dutzende Verletzte

Ein Autofahrer war am Freitagabend in Magdeburg auf dem Weihnachtsmarkt in eine Menschenmenge gerast. Ein Erwachsener und ein Kleinkind seien ums Leben gekommen, sagte Sachsen-Anhalts Ministerpräsident Reiner Haseloff (CDU) am Freitagabend in Magdeburg. Es gebe mindestens 60 Verletzte, darunter zahlreiche Schwerverletzte. Bei dem festgenommenen mutmaßlichen Täter handle es sich um einen seit 2006 in Deutschland lebenden Arzt aus Saudi-Arabien. Nach gegenwärtigem Stand handle es sich um einen Einzeltäter. Zum Motiv wurden zunächst keine Angaben gemacht.

Bundesinnenministerin Nancy Faeser nannte die Nachrichten aus Magdeburg "zutiefst erschütternd". Ihre Gedanken seien bei den Opfern und ihren Angehörigen, schrieb die ehemalige hessische SPD-Landeschefin auf X. Faeser erklärte weiter: "Die Sicherheitsbehörden werden die Hintergründe aufklären."