Eintracht-Fans brauchen Einreisegenehmigung und es wird warm

Morgen wird es warm in Hessen - und am Sonntag wieder kalt. Außerdem brauchen Eintracht-Fans jetzt eine Einreisegenehmigung und ein Lokal in Oberursel erlangt ungeahnten Ruhm. Das und mehr gibt es in Sven-Oliver Schibats Blick auf den Tag.

Marburg wird offiziell "Foodsharing-Stadt" und Kassel verschenkt Blumenwiesen. Wenn das mal keine guten Nachrichten zum Start in die heutige Ausgabe von "Hessen am Abend" sind!

Was die Temperaturen angeht, ist dieser Frühling bisher nicht besonders zuverlässig. Während ich diese Zeilen schreibe, sind es draußen 10 Grad bei wolkenlosem Himmel. Am Donnerstag sollen es bis zu 21 Grad werden, am Freitag sogar bis zu 22 Grad. Dazu soll es viel Sonnenschein geben.

Aber bleibt das so? Natürlich nicht: In der Nacht zum Sonntag sinken die Temperaturen auf unter 0 Grad, tagsüber werden es maximal 13 Grad. Wir bewegen uns also in einem wettertechnischen Spannungsfeld zwischen bauchfrei und dicker Jacke.

Aber solange es für so schöne Fotos wie unsere heutige Momentaufnahme von hessenschau.de-Nutzerin Sabine Weil reicht, ist uns das doch recht, oder?

Das "Abendlicht" hat hessenschau.de-Nutzerin Sabine Weil aus Heeringen mit ihrer Kamera eingefangen. Bild © Sabine Weil

Eintracht-Fans brauchen Einreisegenehmigung für Tottenham-Trip

Kommende Woche spielt Eintracht Frankfurt im Viertelfinale der Europa League gegen Tottenham Hotspur und es ist das erste Spiel, bei dem die Eintracht-Fans nicht nur an ihre Tickets für Flug, Hotel und Stadion denken müssen.

Was waren das noch für Zeiten, als man einfach mit dem Personalausweis in der Tasche nach England reisen konnte. Dank Brexit braucht man für die Reise nach Großbritannien aber nicht nur einen Reisepass, sondern seit heute auch eine ETA. Das steht für "Electronic travel authorisation" und ist eine kostenpflichtige Einreisegenehmigung, die man rechtzeitig im Voraus beantragen sollte.

Nach offiziellen Angaben kann die Bearbeitung eines ETA-Antrags bis zu 72 Stunden dauern. Das sollte man einkalkulieren, wenn man nicht schon hier am Flughafen oder an der Passkontrolle vor Ort scheitern will.

Wer seine ETA bis zum 8. April beantragt, zahlt 10 britische Pfund, danach 16 Pfund. Die gute Nachricht: Eine solche ETA ist zwei Jahre lang für beliebig viele Einreisen von jeweils maximal 180 Tagen gültig.

Schlag gegen internationale Plattform für Kinderpornografie

Ermittlern ist es gelungen, eine Darknet-Plattform zu zerschlagen, auf der Videos von sexuellem Missbrauch von Kindern und Jugendlichen verbreitet wurden. An der "Operation Stream" waren die Generalstaatsanwaltschaft Frankfurt und das Landeskriminalamt (LKA) beteiligt, insgesamt waren 38 Länder an der Aktion beteiligt.

In Hessen werde gegen insgesamt sieben Beschuldigte im Alter von 22 bis 42 Jahren ermittelt, teilte das Landeskriminalamt mit. Insgesamt gab es bei der Aktion 79 Festnahmen in Deutschland, weltweit sogar 1.400, wie Europol mitteilte.

Die Seite war nur über das Darknet erreichbar, Nutzer konnten laut Generalstaatsanwaltschaft Videos von sexueller Gewalt an Kindern streamen, in Chats schreiben und Links zu weiterer Kinderpornografie teilen.

Bei den Durchsuchungen in Hessen seien 141 Gegenstände wie Laptops, Tablets, USB-Sticks, Speicherkarten und Smartphones sichergestellt worden. Insgesamt wurden bei den internationalen Ermittlungen über 91.000 Videos beschlagnahmt.

Fans von Bodybuilder kapern Bewertungen von Oberurseler Lokal

Markus Rühl ist ein ehemaliger deutscher Profi-Bodybuilder aus Roßdorf im Landkreis Darmstadt-Dieburg. Im Jahr 2010 hat er sich vom Profi-Bodybuilding zurückgezogen, doch auf YouTube hat er noch immer eine halbe Million Abonnenten, auf Instagram folgen ihm sogar mehr als eine Million Menschen.

Und die haben jetzt einer Gaststätte in Oberursel zu ungeahnter Berühmtheit verholfen. Die heißt zwar "Zum Rühl", hat aber nichts mit dem Bodybuilder zu tun.

Im Netz wurde daraus nun "Zum Rühl - die Bodybuilding-Maststube für Jung und Alt", inklusive zahlreicher Fünf-Sterne-Bewertungen und fragwürdiger kulinarischer Highlights auf der Speisekarte wie einem Eimer Mett und einem Thunfischshake.

Einen erhöhten Gästeandrang durch die digitale Aufmerksamkeit der Rühl-Fans spürt der Wirt bislang jedoch nicht. Will er die Chance nutzen und vielleicht eine neue Zielgruppe ansprechen?

"Wenn ich noch zehn Leute zum Kochen hätt', würd' ich so einen Blödsinn vielleicht machen", sagt der 61-Jährige schmunzelnd. Doch an Personal mangelt es ihm derzeit. Die ganze Geschichte finden Sie hier.

Die Staatsanwaltschaft Frankfurt hat ein Bußgeld in Höhe von 25 Millionen Euro gegen die Deutsche-Bank-Tochter DWS verhängt. Die Fondsgesellschaft soll sich als "grüner" angepriesen haben, als es der Realität entsprach.

Ein Zweifamilienhaus in Darmstadt ist in der Nacht in Brand geraten. Der Sachschaden ist enorm. Die Bewohner blieben unverletzt - und auch ein Hamster überlebte das Feuer: Einsatzkräfte fanden das Tier bei Nachlöscharbeiten im Obergeschoss. Es sei wohlauf, so die Feuerwehr.

Ein Neubauprojekt für bezahlbaren Wohnraum in Gießen stand vor dem Aus, weil Fördergelder abgelehnt wurden. Jetzt die Erleichterung: Das Projekt ist gerettet. Grund ist offenbar ein Sinneswandel beim Land. Das betrifft auch geplante Sozialwohnungen in Kassel, die ebenfalls vor dem Aus standen.

Ein kurzer Blick über den Tellerrand

Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) hat die Kriminalstatistik für das Jahr 2024 vorgestellt. Die Statistik zeigt einen Rückgang der Gesamtkriminalität. Bei Gewaltdelikten gab es jedoch einen Anstieg um 1,5 Prozent auf rund 217.000 Fälle. Vor allem die Zahl der tatverdächtigen Kinder und Jugendlichen ist gestiegen.