Fälle von sexueller Gewalt im Bistum Mainz sind laut einer Studie jahrzehntelang verschwiegen und nicht angemessen verfolgt worden.

Der Rechtsanwalt Ulrich Weber kommt darin zu dem Schluss, das Bistum habe in vielen Fällen Missbrauch begünstigt. Pfarrgemeinden hätten sich mit Beschuldigten solidarisiert und so die Aufklärung erschwert. Für die Studie wurden rund 25.000 Seiten an Archivmaterial untersucht. Demnach gab es von 1945 bis 2019 181 Beschuldigte. Ein Teilgebiet des Bistums Mainz liegt in Hessen.