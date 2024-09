Was es auf der Connichi 2024 alles zu erleben gibt

Cosplay, Comics und Community: In Wiesbaden ist Deutschlands größte ehrenamtlich organisierte Anime-Manga-Convention gestartet. Am Wochenende werden bis zu 40.000 Fans dieser japanischen Pop- und Jugendkultur erwartet.

Cosplayer auf der Connichi 2024 in Wiesbaden. Bild © hr/ Monika Borg

Dieses Jahr zeigen sich bei der Connichi in Wiesbaden ganz besondere Gäste: Sailor Moon, Ruffy aus One Piece und sogar Asterix gehören zu den Charakteren, die auf Deutschlands größter, ehrenamtlich organisierter Anime- und Manga-Convention zum Leben erweckt werden. Neben Workshops, einem japanischen Sommerfest und Fantreffen bilden drei Cosplay-Wettbewerbe die Highlights der Veranstaltung.

Die Veranstalter rechnen mit 40.000 Fans im RheinMain CongressCenter, das 2023 nach zwei Jahrzehnten in Kassel neuer Veranstaltungsort wurde. Der Umzug soll den Besuchenden mehr Platz und zahlreiche neue Möglichkeiten bieten.

Bunt, inklusiv und bei aller Größe familiär

"Wir sind eine superbunte Veranstaltung, sehr inklusiv, und wir freuen uns einfach, in Wiesbaden zu sein", sagt Valerie Adam, Sprecherin und Mit-Organisatorin der Connichi. 2005 besuchte sie als Teenager ihre erste Connichi und war sofort begeistert. "Ich habe meinem Vater gesagt: 'Du musst mich jetzt nach Kassel fahren, ich will da jetzt hin!'"

Beim Betreten des Kongress Palais habe sie sich wie in einer anderen Welt gefühlt. "Es war so wunderwunderbar. Man fühlte sich fast schon zu Hause."

Diese familiäre Atmosphäre will das Connichi-Team auch in Wiesbaden erhalten. "Wir möchten keine Messe sein, sondern eine Convention, bei der Fans das Programm mitgestalten können", so Adam. Regelmäßige Besucherumfragen sorgen dafür, dass die Wünsche der Community berücksichtigt werden.

Der Kreativmarkt im Händlerbereich bietet 250 Ausstellern die Möglichkeit, Produkte zu verkaufen. Bild © Dokuteam der Connichi

Manga ist in der Gesellschaft angekommen

Und diese Community wächst stetig. Comicbücher im Manga-Stil werden in Deutschland immer beliebter. "Es ist ein Trend, es ist sehr populär und es hat in den letzten Jahren noch Zuwachs bekommen", erklärt Felix Giesa vom Institut für Jugendbuchforschung der Goethe Universität Frankfurt.

Menschen, die nicht mit Manga groß geworden seien, komme das vielleicht wie ein Novum vor. "Aber vor allem bei Jugendlichen ist das ein weit verbreitetes Phänomen", sagt Giesa, "und das schon seit sicherlich 10 Jahren“.

Ein Cosplay-Fotoshooting im Kurpark mit Sailor Mars. Bild © Dokuteam der Connichi

Umzug war dringend nötig

Seit 2002 richtet der Verein Animexx jährlich die Connichi aus, mit konstant wachsenden Besucherzahlen. Nach 20 Jahren in Kassel sei man deshalb an die räumlichen Kapazitätsgrenzen gelangt, erklärt Adam. "Immer, wenn wir etwas Neues machen und ausprobieren wollten, musste ein alter Programmpunkt dafür gehen, weil wir einfach nicht den Platz hatten." So folgte 2023 der Umzug der Veranstaltung nach Wiesbaden ins größere RheinMain CongressCenter.

Mehr Platz und Ausflüge zu Fotoshootings

Der zusätzliche Platz bietet die Möglichkeit für Fantreffen mit Influencern und Berühmtheiten aus der Szene. Auch im Händlerbereich wurde expandiert und so haben mittlerweile 250 Ausstellende Platz, ihre Zeichnungen und Handarbeiten zu verkaufen.

Abseits des CongressCenters gibt es ebenfalls viel zu entdecken. Eine Kooperation mit der Wiesbadener "THermine-Bahn" ermöglicht Besuchenden, Sehenswürdigkeiten wie den Neroberg zu erreichen und als Fotomotiv – zum Beispiel für Cosplay-Shootings – zu nutzen. Weitere beliebte Cosplay-Fotospots sind die Villa Clementine und das Kurhaus.

Cosplay-Fotoshooting vor der THermine Stadtbahn bei der Connichi 2023 Bild © Dokuteam der Connichi

Cosplay: Vom Foto-Shooting zum Wettbewerb

Ambitionierte Cosplayer und Cosplayerinnen können bei der Connichi mit ihren Kostümen auch direkt gegeneinander antreten: Gleich drei Cosplay-Wettbewerbe bietet die Convention an: den Vorentscheid für die Cosplay-Europameisterschaft, den Vorentscheid für den World Cosplay Summit und den eigenen Connichi-Cosplay-Wettbewerb.

Im Wiesbadener Kurhaus können Cosplay-Fotoshootings gehalten werden. Bild © Dokuteam der Connichi

Für den Connichi-Cosplay-Wettbewerb wurden die Regeln angepasst: Die Kostüme müssen nicht, wie sonst häufig üblich, selbst angefertigt sein. Bewertet wird vor allem die Performance und weniger das handwerkliche Geschick. So sollen auch Neulinge die Möglichkeit haben, teilzunehmen.

Nudeln schlürfen und Karaoke-Duelle

Abgerundet wird das Programm durch kleinere Wettbewerbe wie den Connichi-Artwork-Wettbewerb, Karaoke-Duelle und den legendären Nudelschlürf-Wettbewerb, bei dem Fans ihre Schnelligkeit im Ramen-Essen unter Beweis stellen können. Der aktuelle Rekord für eine Portion Ramen liegt übrigens bei 7,94 Sekunden.

Matsuri: Auf dem japanischen Volksfest gibt es Spiele, Speisen und Kimono-Anproben. Bild © Dokuteam der Connichi

Abseits der Wettbewerbe sorgen japanische Essensstände und japanische Sommerspiele beim Matsuri-Volksfest für authentisches Nippon-Feeling mitten in Hessen.

Valerie Adam betont, dass man kein Cosplay-Fan sein muss, um sich auf der Connichi wohlzufühlen. "Die Szene ist auch super aufnahmebereit. Die freut sich über jeden, der interessiert ist." Sei es an Anime und Manga, Cosplay oder einfach Japan allgemein.