Boëtius beim Gold Cup gefordert

Während die allermeisten Lilien-Profis die letzten Tage ihres Urlaubs genießen, ehe am 20. Juni die Vorbereitung auf die Saison wieder startet, steht Jean-Paul Boëtius vor einem großen Turnier. Der 31-Jährige tritt mit Suriname, dem Geburtsland seiner Eltern, beim Gold Cup in den USA an. "Das ganze Land ist sehr stolz darauf, am Gold Cup teilzunehmen", sagte Boëtius den vereinseigenen Medien der Darmstädter. "Wir hoffen, dass wir gut durch die Gruppenphase kommen." Am Montag (5 Uhr deutscher Zeit) trifft Suriname auf Costa Rica, anschließend geht es in der Gruppenphase noch gegen Mexiko und die Dominikanische Republik.