Er war der musikalische Kopf hinter Popbands wie Boney M. und Milli Vanilli und produzierte von Rosbach vor der Höhe aus Welthits. Jetzt ist Musikproduzent Frank Farian im Alter von 82 Jahren gestorben.

Der deutsche Popmusik-Produzent und Ex-Schlagersänger Frank Farian ist tot. Er sei im Alter von 82 Jahren in seiner Wahlheimat Miami gestorben, teilte die Agentur Allendorf Media am Dienstag unter Berufung auf seine Familie mit.

Farian wurde 1941 als Franz Reuther im rheinland-pfälzischen Kirn geboren und wuchs im Saarland auf. Mit weltweit mehr als 800 Millionen verkauften Tonträgern gilt er als international erfolgreichster Musikproduzent aus Deutschland und arbeitete mit Stars wie Meat Loaf und Stevie Wonder zusammen.

Erfolgssongs made in Hessen

Seine größten Erfolge feierte Farian ab den 1970er Jahren als Produzent der Disco-Formation Boney M. und Songs wie "Rasputin", "Rivers of Babylon" und "Daddy Cool" sowie dem Pop-Duo Milli Vanilli. Viele Hits entstanden in seinem Tonstudio in Rosbach vor der Höhe (Wetterau) und in Offenbach-Bieber.

Das erste Milli-Vanilli-Album wurde in den USA 1989 sechs Mal mit Platin ausgezeichnet, das Duo gewann einen Grammy für die besten neuen Künstler. Anfang der 1990er Jahre wurde bekannt, dass die beiden Mitglieder der Band Milli Vanilli, Robert "Rob" Pilatus und Fabrice "Fab" Morvan, Hits wie "I'm Gonna Miss You" oder "Girl You Know It's True" nicht selbst sangen.

Die Geschichte des Betrugsskandals ist aktuell im Kinofilm "Girl You Know It's True" mit Matthias Schweighöfer in der Rolle des Musikproduzenten zu sehen. In einem Interview mit der Saarbrücker Zeitung hatte Farian sich im vergangenen Dezember begeistert von Schweighöfers Schauspielleistung gezeigt und ein neues Milli-Vanilli-Album mit bisher unveröffentlichten Songs angekündigt.