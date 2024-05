Preis "Kulturlichter" wird in Frankfurt vergeben

Der Preis "Kulturlichter - Deutscher Preis für kulturelle Bildung" wird am 22. Mai in Frankfurt verliehen. Der von Bund und Ländern ins Leben gerufene Preis wird zum dritten Mal und in insgesamt drei Kategorien vergeben, weil kulturelle Bildung die Teilhabe an Kunst, Kultur und Gesellschaft ermöglicht sowie Kreativität und Ausdrucksfähigkeit stärkt, heißt es zur Begründung.

Der Preis ist mit 50.000 Euro dotiert und soll Projekte und Ideen fördern, die digitale Instrumente in der kulturellen Bildung und der Kulturvermittlung innovativ einsetzen. Über die Vergabe in der Kategorie "Preis des Publikums" entscheidet ein öffentliches Online-Voting , das heute beginnt. Die Preisverleihung findet am 22. Mai im Rahmen der YUNIK Konferenz für kulturelle Bildung in Frankfurt statt.