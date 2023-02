Der Schlagersänger Ikke Hüftgold ist weiter im Rennen um das deutsche ESC-Ticket. Mit 52 Prozent der Stimmen hat die Tiktok-Community deutlich für den 46 Jahre alten Limburger abgestimmt.

Der neunte und letzte Starter für den deutschen Vorentscheid des Eurovision Song Contest (ESC) steht fest. In einer Abstimmung beim Onlinedienst Tiktok konnte sich der Limburger Partyschlagersänger Ikke Hüftgold mit seinem Lied mit gutem Text durchsetzen, wie der NDR am Samstagabend mitteilte.

Das Spaßlied, das manche mit dem ESC-Beitrag von 1998 von Guildo Horn ("Guildo hat euch lieb") vergleichen, setzte sich mit 52 Prozent der Stimmen gegen fünf Konkurrenten durch.

Ein Limburger in Liverpool?

Der Produzent des Songs "Layla" gehört damit zu den insgesamt neun Musik-Acts, die für Deutschland zum ESC nach Liverpool fahren wollen. Zur Auswahl stehen nun neben Ikke Hüftgold noch Will Church, Frida Gold, Patty Gurdy, Lord Of The Lost, René Miller, Anica Russo, Lonely Spring und TRONG.

Einer dieser Acts wird am 13. Mai Deutschland beim Eurovision Song Contest in Liverpool vertreten. Wer das sein wird, entscheidet sich am 3. März in der ARD-Fernsehsendung Eurovision Song Contest 2023 - Unser Lied für Liverpool . Der ESC gilt als größtes Musik-Event der Welt.

Erstmals in der deutschen Geschichte des ESC wurde einer der Startplätze für den Vorentscheid über das soziale Netzwerk Tiktok vergeben. Dort waren nach NDR-Angaben 912 Videos unter dem Hashtag #UnserLiedFürLiverpool hochgeladen worden. Der NDR ist federführend für den deutschen ESC-Beitrag zuständig.

Sechs Acts schafften es in die Tiktok-Endauswahl. Über den noch offenen neunten Startplatz entschied schließlich die Tiktok-Community bis zum Freitagabend. Nach NDR-Angaben waren innerhalb von acht Voting-Tagen mehr als 121.000 Stimmen abgegeben worden, die meisten davon für Matthias Distel aka Ikke Hüftgold.