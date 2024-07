Zwei Travis Scott-Konzerte am Wochenende in Frankfurt

Er arbeitete schon mit Kanye West, Drake und Beyoncé, inzwischen ist er selbst einer der gefeiertsten Rapper aus den USA: Travis Scott. Der 33-Jährige tritt an diesem Wochenende zweimal in Frankfurter Waldstadion auf - zuerst am Freitag, dann am Samstag (26./27. Juli). Auf seiner aktuellen Europa-Tour mit seinem letzten Album "Utopia" trat er bereits in Hamburg und Köln auf. Ein Euro oder Pfund von jedem verkauften Ticket der Tournee geht an seine eigene Stiftung Cactus Jack Foundation: Damit unterstützt der Rapper und Produzent junge Menschen in seiner Heimatstadt Houston, zum Beispiel mit Spielzeugsammlungen oder Stipendien fürs College, wie "Das Ding" vom SWR berichtet .