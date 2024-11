Gedenken an Reichspogromnacht in Kassel

Ein schwarzer Tag in der Geschichte Kassels, an den heute erinnert wird: Dort hat die Reichspogromnacht 1938 bereits am 7. November begonnen, der eigentliche Jahrestag ist der 9. November. Tausende Synagogen, jüdische Geschäfte und Wohnungen wurden an diesem Tag gestürmt und zerstört. Jüdinnen und Juden wurden misshandelt und ermordet. Im Kasseler Rathaus gibt es deshalb heute um 18 Uhr eine Gedenkveranstaltung. Dabei soll auch an die Opfer des terroristischen Überfalls der Hamas am 7. Oktober 2023 erinnert werden.

Es wird unter anderem einen Vortrag über Judenhass geben und ein Musiktheaterstück über die jüdische Geschichte Kassels. Auch in Guxhagen (Schwalm-Eder) wird an die Pogromnacht erinnert. Um 19 Uhr in der ehemaligen Synagoge findet die Gedenkveranstaltung statt. Die 10. Klasse einer Guxhagener Gesamtschule wird unter anderem dazu beitragen.