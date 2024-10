Halloween in der Grube Gustav 👻🎃

In 14 Tagen schon ist Halloween. Wer sich an Halloween unter Tage gruseln möchte, kann dies zum Beispiel in der Grube Gustav in Meißner und sollte sich jetzt schon dafür anmelden. Auch in diesem Jahr gibt's schaurige Führungen in dem Bergwerk. Der Weg führt dabei immer tiefer in den Berg hinein, gesäumt von unheimlichen Gestalten – und jede hat eine Gruselgeschichte im Gepäck. Die Führungen finden von 15 bis 21 Uhr statt. Wer Süßes will, sollte übrigens verkleidet kommen. Und noch ist ja genug Zeit, um das passende Kostüm zu finden. 🧙👹