Polizei-Einsatz am Montagvormittag in der Wilhelmshöher Allee in Kassel. Bild © Sina Philipps (hr)

Die Polizei in Kassel hat einen Mann gefasst, der an einer Haltestelle mit einer Luftdruckwaffe auf zwei Passanten geschossen haben soll. In einem Fall wird wegen des Verdachts auf versuchte Tötung ermittelt. Er sitzt in Untersuchungshaft.

Schneller Fahndungserfolg für die Polizei in Kassel: Ein Mann soll am Montagmorgen an einer Haltestelle "aus der Distanz" auf zwei Fußgänger geschossen haben - mutmaßlich mit einer Luftdruckwaffe. Ein 23-Jähriger wurde laut Polizei von einem Projektil am Kopf getroffen, ein 51-Jähriger am Bein. Beide wurden im Krankenhaus behandelt.

Am Mittag meldeten die Einsatzkräfte, dass der mutmaßliche Schütze festgenommen wurde. Er wurde von einem Spezialeinsatzkommando aus seiner Wohnung geholt. "Bei seiner Festnahme hatte der 32-Jährige einen verwirrten Eindruck gemacht", teilte die Polizei mit.

Sperrungen während der Fahndung

Vorausgegangen war eine intensive Fahndung, nachdem sich die beiden Opfer bei der Polizei gemeldet hatten.

Die Straßenbahn-Haltestelle Kirchweg sowie eine Treppe, die zu einem Supermarkt führt, wurden zur Spurensicherung abgesperrt. Auch die anliegende Wilhelmshöher Allee war wegen des Polizeieinsatzes zeitweilig in beide Fahrtrichtungen gesperrt.

Über die Warn-App "Katwarn" waren die Menschen in Kassel über den Vorfall am Montagmorgen auf ihren Smartphones informiert worden.

Auch am 17. März geschossen

Bei dem Verdächtigen handelt es sich um einen 32-Jährigen aus Kassel. Er steht im Verdacht, für einen ähnlichen Vorfall am 17. März verantwortlich zu sein. Dabei wurde ein 18-Jähriger am Bahnhof Kassel-Wilhelmshöhe verletzt.

Auch bei diesem Vorfall soll mit einer Luftdruckwaffe geschossen worden sein. "Aufgrund von Zeugenangaben und Auswertungen von Überwachungskameras ließ sich der Verdacht am heutigen Vormittag weiter erhärten", sagte ein Polizeisprecher.

Vorwurf der versuchten Tötung

Der Vorwurf der Ermittler lautet in den drei Fällen "gefährliche Körperverletzung". Im Fall des 23-Jährigen, der am Kopf getroffen wurde, wird auch wegen des Verdachts der versuchten Tötung ermittelt.

"Das Tatmotiv ist derzeit noch unklar und Gegenstand der laufenden Ermittlungen", berichtete die Polizei. Der mutmaßliche Täter sitzt nach Angaben vom Mittwoch inzwischen in Untersuchungshaft.

