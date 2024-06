Erstes EM-Spiel in Frankfurt

Heute erreicht die Fußball-Europameisterschaft Frankfurt: Das erste von fünf EM-Spielen im Waldstadion steht um 18 Uhr an. Belgien trifft auf die Slowakei. In Frankfurt leben rund 700 Belgier und etwa genauso viele Slowaken. Es werden aber wohl hunderte Fans aus dem Ausland anreisen. Die Kneipen und allen voran die Fanzone am Mainufer dürften also wieder voll werden. Noch ist das Wetter in Frankfurt allerdings sehr, sehr nass und grau ...

In München starten heute Rumänien und die Ukraine in die EM, und in Düsseldorf stellt sich die Frage, ob die Österreicher den Franzosen ein Beinchen stellen können.

Wie sieht es bei Ihnen aus: Gucken Sie auch?

Voting Sind Sie in EM-Stimmung? Bis zu 2 Antworten möglich 0/2 Und wie, ich will mir kaum ein Spiel entgehen lassen! Ein bisschen, ich gucke mir ein paar Spiele an. Ich habe sogar Tickets ergattert und werde ein Spiel im Stadion sehen! Mich hat das EM-Fieber noch nicht erwischt. Ich bin froh, wenn die EM rum ist.