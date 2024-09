Deutsche Meisterschaft im "Hobby Horsing" in Frankfurt

Aus der losen Reihe Freizeitbeschäftigungen:

In Frankfurt finden an diesem Wochenende die Deutschen Meisterschaften im "Hobby Horsing" statt. Dann kämpfen die rund 280 Teilnehmenden um mehrere Titel. Die Gewinner werden in drei Kategorien ermittelt: Zeitspringen, Stilspringen und Dressur.

Aber worum geht es genau beim "Hobby Horsing"? Echte Pferde bleiben im Stall, stattdessen "reiten" die Teilnehmenden auf Steckenpferden. Dabei werden Elemente aus dem Pferdesport, zum Beispiel aus Dressur- oder Springreiten nachgestellt.

Die Resonanz für das Event in Frankfurt ist groß: Für beide Tage zusammen wurden bislang über 1.500 Tickets verkauft oder vergeben. Die Teilnehmenden, bei denen es sich zum allergrößten Teil um Kinder und Jugendliche handelt, treten in fünf Altersklassen an.