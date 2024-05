Happy Vesakh an alle Buddhistinnen und Buddhisten

Aus einer Mitteilung von Frankfurts Bürgermeisterin Nargess Eskandari-Grünberg habe ich heute gelernt, dass Vesakh der wichtigste Feiertag im buddhistischen Kalender ist. Und in diesem Jahr fällt dieses Fest auf den heutigen Donnerstag. Also schließe ich mich ihrer Botschaft an und wünsche den Buddhistinnen und Buddhisten ein schönes Vesakh-Fest. Es erinnert an die Geburt Buddhas, an seine Erleuchtung und seinen Austritt aus dem Kreislauf der Wiedergeburt. In Frankfurt gehören laut Schätzungen rund 3.000 Menschen dem buddhistischen Glauben an. Sie treffen sich in den 15 buddhistischen Tempeln und Meditationszentren.