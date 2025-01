Ausstellung zeigt gefährliche Pressearbeit in der Ukraine

Was der Angriffskrieg Russlands für das Alltagsleben in der Ukraine bedeutet, zeigt ab heute eine Foto-Ausstellung in der Katholischen Akademie des Bistums Fulda. Unter dem Titel "Ukraine: Journalists in War zones" sind 27 Fotos von ukrainischen Fotografinnen und Fotografen zu sehen. Die Akademie erklärte, sie wolle so auf die gefährliche Arbeit von Presseleuten im In- und Ausland aufmerksam machen.

Bei der Ausstellung arbeitet das Bistum Fulda mit dem Deutschen Journalistenverband und der Gesellschaft für Sicherheitspolitik zusammen. Die Ausstellung im Bonifatiushaus geht bis Ende Februar und hat werktags von 9 bis 17 Uhr geöffnet.