Meron Mendel: Roger-Waters-Konzertabsage nicht zielführend

Seit Wochen wird in Frankfurt darüber gestritten, ob Roger Waters in der Festhalle auftreten darf. Stadt und Land haben sich wegen Antisemitismusvorwürfen dagegen ausgesprochen, dagegen will sich der Musiker juristisch wehren. Meron Mendel von der Frankfurter Bildungsstätte Anne Frank hält ein Verbot für nicht zielführend, wie er in einem hr-Interview sagte. Antisemitismus lasse sich nicht durch Verbote bekämpfen, sagt er. Zudem werde das Verwaltungsgericht eine Konzertabsage für unrechtmäßig erklären. "Dann wird die Messe Roger Waters entweder viele Millionen Euro de facto schenken müssen oder das Konzert findet doch statt. Damit ist also niemandem geholfen." Zweifel daran, dass Waters antisemitische Denkmuster bedient, hat Mendel indes nicht.

In einem weiteren hr-Interview fordert Mendel anlässlich des heutigen Netanjahu-Besuchs in Deutschland unterdessen klare Worte Berlins an die Adresse der neuen israelischen Regierung. Dessen Regierung plane die "die Abschaffung der liberalen Demokratie", warnt Mendel. Die aktuelle israelische Regierung habe "gemeinsame Werte mit der AfD, aber keinesfalls mit der Bundesregierung in Deutschland". Das ganze Interview können Sie hier anhören.