Fernie-Ärger über Schiedsrichter

Paul Fernie war sauer nach der 1:2-Niederlage seiner Lilien in Kaiserslautern, nicht über die Mannschaft, sondern das Schiedsrichter-Team. "Ich muss aufpassen, was ich sage", erklärte der Darmstädter Sportdirektor laut lilienblog nach dem Spiel, denn er halte eine Bestrafung durch den DFB für wahrscheinlich. Doch: "Das war ein peinlicher Tag für die DFB-Schiedsrichter-Leistung", so Fernie. Es waren gleich zwei Szenen, die ihn ärgerten. Zum einen die Elfmeter-Entscheidung vor dem FCK-Ausgleich, die Referee Robin Braun erst nach langem Videostudium traf. "Es ist lächerlich", kommentierte Fernie. Zum anderen bemängelte er die Entstehung vor dem 1:2, bei der Braun dem Lilien-Profi Fraser Hornby unabsichtlich in den Weg lief. "Das Positionsspiel ist eine Katastrophe", sagte Fernie also.