Unfall-Oldtimer nach Crash zurückgelassen

Und auf einmal steht da ein alter Audi mit Unfallschaden - und vom Fahrer (oder der Fahrerin) fehlt jede Spur! So passiert gestern am frühen Morgen um 02.57 Uhr (die Polizei hat's genau notiert). Da haben Passanten in Eichenzell-Rönshausen (Fulda) in der Straße "Am Rhöngarten" gut aufgepasst und eben jenen verlassenen roten Audi 80 (Typ 89) Oldtimer vorgefunden. Im Dorf fällt so etwas nämlich auch um 2.57 Uhr auf, wenn plötzlich ein Auto da steht, wo es sonst nicht steht. In der Stadt hätte den Audi vermutlich drei Wochen keiner beachtet.

Brisant: Der Oldtimer hatte offenbar frische Unfallspuren - und an einer in der Nähe befindlichen Schutzplanke konnten "korrespondierende Spuren", so heißt es in der Mitteilung, festgestellt werden. Die Schlussfolgerung: Unfallflucht. Der Schaden: 2.000 Euro. Und der Fahrer? Der wird jetzt gesucht und die Polizei bittet um Hinweise.