Naturschauspiel am Himmel über Hessen: Viele tausend Kraniche fliegen auf ihrem Weg nach Süden über Hessen hinweg. Die Formationen sind mit ihren trötenden Rufen weithin zu hören - auch in den kommenden Wochen.

Veröffentlicht am 18.10.24 um 11:52 Uhr

Meist hört man sie, noch bevor man sie am Himmel sieht: Zigtausend Kraniche fliegen seit Anfang Oktober über Hessen hinweg. Derzeit sind es besonders viele Schwärme. Deutlich erkennbar sind die Zugvögel an ihren trompetenartigen Rufen und ihrer keilförmigen Formation.

Nach Angaben des Nabu liegt Hessen in einer Hauptzugroute der Kraniche auf ihrem Weg von der Nord- oder Ostsee in die Winterquartiere im Südwesten Europas.

Gestartet sind die grau-weißen Vögel mit ihren langen, schwarzen Beinen zum Beispiel bei Rügen oder an der Mecklenburgischen Seenplatte, wo sich viele Sammelplätze befinden. In einzelnen Schwärmen ziehen sie dann über die Auen von Fulda und Werra hinweg nach Hessen, wie der Nabu in Wetzlar mitteilte. Ziel der meisten Kraniche sei die spanische Extremadura.

Flugbetrieb nimmt Rücksicht auf Zugvögel

Wenn die Zugvögel wieder unterwegs sind, müssten die Flughäfen ganz besonders aufpassen, wie Ornithologe Bernd Petri vom Naturschutzbund (Nabu) in Hessen berichtet. Zehntausende von ihnen machen laut Petri auch Rast in Hessen.

Wenn Kraniche im Umfeld von Frankfurt landen, entscheide die Deutsche Flugsicherung (DFS) manchmal, "dass der Flugbetrieb eben nicht über die ein oder andere Start- oder Landebahn erfolgt", berichtet der Nabu-Experte. Zu einem Konflikt - zwischen Flugbetrieb und Kranichen - sei es aber noch nie gekommen.