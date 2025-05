Eintracht-Fans droht erschwerte Mainz-Anreise

Direkt nochmal Sport: Planen Sie, am Sonntag nach Mainz zum Auswärtsspiel der Eintracht (19.30 Uhr) zu reisen? Ja? Dann sollten Sie vielleicht lieber das Auto wählen. Denn von und nach Mainz fahren ab diesem Freitag kaum noch Züge . Wegen Bauarbeiten fallen die Züge der S8 und S9 aus Frankfurt Richtung Wiesbaden laut RMV durchgehend aus. Neben dem planmäßigen Regionalexpress wird es daher zusätzlich jeweils eine Direktverbindung der S8 zwischen Frankfurt und Mainz vor und nach dem Spiel geben. Außerdem verkehren insgesamt vier Sonderzüge zwischen Wiesbaden und Mainz-Bischofsheim. Problematisch ist am Sonntag noch zusätzlich, dass am Vormittag der Halbmarathon in der Stadt stattfindet. Es könnte also etwas chaotisch am Sonntag werden ...