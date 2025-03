Drei Hunde-Welpen vor Tierheim ausgesetzt

Gestern hatten wir es leider von Giftködern, heute gibt es wieder eine Hunde-Geschichte, bei der ich lieber nicht aufschreibe, was ich denke. Aber: Vielleicht gibt es ja hier ein Happy End. Vor dem Tierheim in Hattersheim (Main-Taunus) hat ein Unbekannter am Mittwoch drei wenige Tage alte Hunde-Welpen ausgesetzt. Das Tierheim sucht in einem öffentlichen Aufruf nun dringend nach Freiwilligen, die sich mit einer Hunde-Amme um die drei Neugeborenen kümmern können. Die Ziehmutter sollte eine mittelgroße Hündin sein. Sonst müssten sie in die Tierklinik, heißt es in der Mitteilung weiter. Das Tierheim hat zudem auch schon ein Spendenkonto eingerichtet.