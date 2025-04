Bericht: Eintracht buhlt um Simic

Eintracht Frankfurt soll Interesse an einer Verpflichtung von Innenverteidiger Jan-Carlo Simic haben. Das berichtet die Bild-Zeitung. Der 19-Jährige spielt beim RSC Anderlecht in Belgien, gehört dort trotz seines jungen Alters bereits zum Stammpersonal. Auch in der serbischen Nationalmannschaft hat Simic, der in Nürtingen geboren ist und in Stuttgart fußballerisch ausgebildet wurde, bereits debütiert. Er gilt als exzellenter Zweikämpfer und überzeugt auch im Aufbauspiel. In 44 Pflichtspielen hat er zudem schon vier Tore für Anderlecht erzielt.