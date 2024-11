Moin Hessen!

Einen wunderschönen guten Morgen, liebe Menschen in Hessen! Gestern erst die US-Wahl, die Trump gewonnen hat, dann die gescheiterte Ampelkoalition im Bund. Schauen wir, was der heutige Donnerstag so für uns in Hessen bringt. Ich halte euch in den nächsten Stunden hier auf dem Laufenden, was in unserem Bundesland los ist. Wenn ihr Anmerkungen an mich habt oder eine Frage, dann schreibt mir gerne - ich freue mich über Post. Wer schöne Fotos teilen möchte, bitte hier hochladen. Und los geht's!