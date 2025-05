Igel-Rettung macht Schule

Können Sie sich an den beherzten Igel-Rettungseinsatz meiner Kollegin Antje Buchholz aus der vergangenen Woche erinnern? Auf Ihrem frühmorgendlichen Weg zur Arbeit hatte sie einen in einem Becher feststeckenden Igel befreit und zurück in die Freiheit gelassen.

Unser Igel aus der Vorwoche hat einen Nachahmer gefunden. Bild © hr

Dieses Beispiel macht jetzt offenbar Schule - sowohl unter Igeln als auch unter den Rettern. Wie die Polizei Westhessen gestern mitteilte, entdeckte eine Streife einen in einem Eisbecher hängenden Igel. In bester Antje-Manier schritt eine Beamtin ein und befreite das Tier aus seiner Falle. Ganz nach dem Motto: Frei like an Igel. Bitte mehr davon.

08:40 Uhr Stiftungstreffen in Wiesbaden In Wiesbaden tagen heute und morgen rund 1.500 Menschen, die in Deutschland in Stiftungen arbeiten. Der Bundesverband Deutscher Stiftungen hat ins Rhein-Main-Congresscenter eingeladen. Den Kongress eröffnet der frühere Bundespräsident Joachim Gauck. Unter anderem kommen Harald Schmidt für die "Deutsche Stiftung Depressionshilfe" und Eckart von Hirschhausen für seine Stiftung "Gesunde Erde - Gesunde Menschen". Für die Frankfurter Hertie-Stiftung sprechen der frühere Präsident des Bundesverfassungsgerichts Andreas Voßkuhle und Verlegerin und Managerin Julia Jäkel. Ihr Thema: Wie kann der Staat handlungsfähig bleiben? Der Stiftungsverband vertritt 4.300 Stiftungen und ist nach eigenen Angaben der größte und älteste Stiftungsverband Europas.

08:25 Uhr Mutmaßliche rechte Terrorzelle: Festnahme im Lahn-Dill-Kreis Der Generalbundesanwalt geht gegen eine mutmaßliche rechtsextreme Terrorzelle vor. Bei einer Polizei-Aktion am frühen Morgen wurden im mittelhessischen Lahn-Dill-Kreis sowie in Mecklenburg-Vorpommern und Brandenburg fünf Verdächtige festgenommen. Sie sollen unter anderem Anschläge auf Geflüchtete und politisch Andersdenkende geplant haben, wie die Karlsruher Behörde mitteilte. Verdächtige noch Teenager Mutmaßliche rechte Terrorzelle zerschlagen - Festnahme in Hessen Zum Artikel

08:16 Uhr Wie viel Trinkgeld darf es sein? Heute ist übrigens der Welttrinkgeld-Tag. Ich persönlich würde mich als alles andere als knausrig bezeichnen. Aber als neulich auch mein Bäcker, bei dem ein Laib Brot ohnehin so viel kostet wie früher mal ein Kleinwagen, bei der Kartenzahlung eine obligatorische Trinkgeld-Option auf dem Lesegerät einführte, war meine Geiz-Grenze doch erreicht. Auch im Restaurant halte ich es angesichts teils explodierender Preise nicht mehr zwingend für nötig, die handelsüblichen zehn Prozent aufzuschlagen. Schließlich lässt sich eine Flasche Wasser für zehn Euro auch nicht schwieriger öffnen als eine für fünf. Aber das ist meine persönliche Meinung. Viel lieber würde mich Ihre Einstellung zum Trinkgeld interessieren.

08:11 Uhr 100 Jahre Waldstadion - eine Gänsehaut-Hommage Kommen wir von den Morgenticker-Poeten zu einem anderen echten Sprach-Jongleur. Mein lieber Kollege Stephan Reich, der von Google tatsächlich als Poet geführt wird, wie ich gerade sehe, hat in seiner gewohnt ausdrucksstarken Form eine Hommage zum 100. Geburtstag des Frankfurter Waldstadions geschrieben. Jeder, der regelmäßig zu Spielen der Eintracht geht, wird seine Gänsehaut beim Lesen wohl nicht verhindern können und Bilder der eigenen Erlebnisse in diesem Stadion vor dem inneren Auge ablaufen sehen. Alle anderen sollten es als Anregung nehmen, bald mal einen Besuch dieser Pilgerstätte zu planen. 100 Jahre Frankfurter Waldstadion Alles Gute, altes Haus Zum Artikel

07:56 Uhr Morgenticker-Poesie So, eine kleine Auswahl an Morgenticker-Gedichten habe ich noch für Sie. Wer hätte geahnt, wie kreativ unsere Leser und Leserinnen am frühen Morgen schon sind: Zitat Guten Morgen Steffen,

wir alle lieben den Ticker aus Hessen.

Ob im Urlaub oder in Frankfurt zu Haus,

kein Tag komme ich ohne ihn aus.

Gerne dürfte er auch am Wochenende sein,

mehr fällt mir nicht an Reimen ein. Zitat von Christa Rodenberg Zitat Ende Zitat Was kann man berichten?

Es gibt so viele Geschichten.

Eine Affenmama im nahen Opelzoo

bekommt Zwillinge - einfach so.

Jetzt hat sie viel Mühe und Arbeit,

andere Affen helfen ihr jederzeit.



Rentner ausrauben, vor allem Frauen,

klappt nicht, wenn die sich was trauen.

Diese Frau hat sich gewehrt und laut geschrien,

da musste der Einbrecher ohne Beute fliehn.



Mal wieder ein Autounfall - mal wieder frontal.

Der Strassenverkehr ist schrecklich brutal.

Solche Unfälle gibt's fast jeden Tag.

Nachrichten, die keiner mag.



Ein Flugzeug ist kaputt und fliegt wieder heim.

Nix passiert, aber Passagier möchte man nicht sein.



Die Nachrichten aus Hessen sind sehr dramatisch.

Was ist bloß mit der Welt los, fragt man sich.

Die Welt ist eigentlich viel schlimmer dran,

drum bleibe jeder in Hessen, wenn er kann. Zitat von Netti Zitat Ende

07:42 Uhr Auf dem Erdbeerfeld wird zu viel genascht Meine liebste Geschichte von gestern war die von den Erdbeer-Schnorrern. Gemeint sind Menschen, die es auf Feldern zum Selbstpflücken mit dem Eigenverzehr etwas übertreiben. Während sich teils ganze Familie den Bauch vor Ort mit den Früchten vollschlagen, wird hinterher an der Kasse lediglich ein kleines Schälchen bezahlt. Da habe ich doch sofort Bilder von erdbeerbesudelten, mit dicken Backen kauenden Kindern im Kopf, bei denen die Bauchschmerzen langsam zu einem gekrümmten Gang führen. Um diesem Trend entgegenzuwirken, setzen Erdbeer-Bauern jetzt immer häufiger auf eine Mindestmenge. Auf einem Feld am Rande Frankfurts muss in diesem Jahr jeder mindestens ein Kilo Erdbeeren pflücken und bezahlen. Die ganze Geschichte können Sie hier nachlesen: Ärger ums Selbstpflücken Bauern führen Mindestpreise gegen Erdbeer-Schnorrer ein Zum Artikel

07:34 Uhr Seltenes Wetterphänomen bahnt sich an Schauen wir mal aufs Wetter und dort bahnt sich heute ein selten gewordenes Phänomen an: Wasser, das vom Himmel fällt. Die Älteren von uns erinnern sich vielleicht noch. Die in Fachkreisen auch Regen genannte Wetterkapriole gibt es in schauer- oder gewitterartiger Form entlang der Bergstraße und des Odenwalds zu bestaunen. Ansonsten bleibt es bei etwas mehr Wolken als zuletzt aber weitgehend trocken. Die Temperaturen gehen auf 18 bis 23 Grad zurück. Wechselhaft geht es auch in den kommenden Tagen weiter - und am Sonntag soll er dann tatsächlich überall fallen, dieser Regen. Wetter Wettervorhersage für Hessen Zur Übersicht

07:15 Uhr Korrektur in Reimform Ich habe heute Morgen in meiner Begrüßung einen Ticker in Reimform angeregt. Und siehe da: Diese Aufgabe muss ich nicht mal selbst übernehmen. Danke an Morgenticker-Nutzer Jari sowie an Nutzerin Frauke, die mich in ihrem Gedicht sogar auf einen Fehler aufmerksam gemacht hat, den ich jetzt korrigiert habe. Vielen lieben Dank! Zitat Guten Morgen Steffen Rebhahn, Sie sind ja auch mal wieder dran.

Ihnen allen sag' ich Danke und fang' mit meiner Arbeit an.

Auch lieben Gruß an alle Hessen, das hätte ich doch fast vergessen.

Ich wünsche einen schönen Tag, viel Kraft für das was kommen mag.

Ich muss nun los und sage Ciao, denn sonst steck' ich gleich im Stau! Zitat von Jari Zitat Ende Zitat Die Challenge nehme ich gerne an,

auch wenn ich es nur mäßig kann.

Klugscheißen jedoch ist voll mein Ding.

Ich sag dir, was mein Auge fing:

Bei den Oma-Dieben aus Hessen

hast du die Ä-Pünktchen vergessen.

Kein Problem, du hast ja mich,

ich bin ungefragt verbesserlich! Zitat von Frauke Zitat Ende

06:54 Uhr Lufthansa-Jet mit Triebwerksausfall über dem Atlantik Auf dem Weg von New York nach Frankfurt hat ein Lufthansa-Flieger über dem Atlantik unerwartet umdrehen müssen. Der A340-300 mit knapp 300 Sitzplätzen meldete etwa eine Stunde nach dem Start den Ausfall eines Triebwerks und kehrte nach weiteren Beratungen zum Startflughafen JFK nach New York zurück, wie der Aviation Herald berichtete . Die Lufthansa bestätigte mittlerweile den Vorfall, der sich bereits am 12. Mai ereignet hatte. Nach einem weiteren Problem im Landeanflug konnte die Maschine schließlich nach 2:10 Stunden Flugzeit im zweiten Versuch sicher landen und rollte eigenständig zum Vorfeld. Auslöser war offenbar eine defekte Steuereinheit am Triebwerk. Nach dem Austausch kehrte der Flieger am 15. Mai zurück nach Frankfurt und ist wieder regulär im Einsatz. Ein A340 der Lufthansa Bild © Lufthansa

06:33 Uhr Affen-Zwillinge im Opel-Zoo geboren Wesentlich bessere Meldungen gab es gestern aus dem Opel-Zoo in Kronberg (Hochtaunus). Dort hat eine Berberaffen-Mutter Zwillinge zur Welt gebracht – eine absolute Ausnahme. "Zwillingsgeburten bei Berberaffen sind höchst selten", erklärte Zoodirektor Thomas Kauffels. Noch sei allerdings ungewiss, ob beide Jungtiere durchkommen. Die doppelte Belastung für die Mutter sei groß, zumal die Temperaturen zur Geburtszeit recht kühl waren. Bisher entwickeln sich beide Jungtiere jedoch gut - und nicht nur die Mutter, sondern auch andere Weibchen kümmern sich um den knapp eine Woche alten Nachwuchs. Berberaffen stammen aus Nordafrika und dort vor allem aus Marokko und Algerien. Sie gelten laut Weltnaturschutzunion IUCN als stark gefährdet. Affen-Zwillinge im Opel-Zoo geboren Kleine Sensation im Doppelpack Zum Artikel

06:24 Uhr Hören Sie mal Machen wir nach den schlechten Meldungen zum Start mal mit ein wenig Entspannung weiter. In der hessenschau in 100 Sekunden gibt es die Nachrichten zum Hören. Und vielleicht sind ja auch ein paar bessere dabei. Audiobeitrag Bild © hr | zur Audio-Einzelseite Ende des Audiobeitrags

06:12 Uhr Einbrecher überfällt schlafende Rentnerin Eine aus dem Schlaf gerissene Seniorin hat in Schenklengsfeld (Hersfeld-Rotenburg) einen Räuber in die Flucht geschlagen. Der unbekannte Mann war nachts über eine Kellertür in ihr Zuhause eingedrungen und hatte mehrere Räume durchsucht, wie die Polizei mitteilte. Er stahl demnach eine kleine Menge Bargeld, ehe er die schlafende Rentnerin weckte und weiteres Geld forderte. Doch die Frau wehrte sich und schrie laut um Hilfe. Schließlich habe der Räuber das Weite gesucht. Schon am Tag zuvor hatten laut Mitteilung zwei Männer an der Haustür der Seniorin geklingelt. Die beiden Unbekannten bettelten demnach um Geld. Noch sei unklar, ob sie etwas mit der späteren Tat zu tun hatten. Das sollen jetzt die Ermittlungen der Kriminalpolizei klären.

06:00 Uhr Ein Toter und fünf Schwerverletzte bei Frontalzusammenstoß Bei einem Frontalzusammenstoß von zwei Fahrzeugen auf der B454 zwischen Niederaula und dem nördlichen Ortsteil Kleba (Hersfeld-Rotenburg) ist gestern Abend ein 56 Jahre alter Mann ums Leben gekommen. Ein mit fünf jungen Menschen besetzter Wagen war nach ersten Erkenntnissen auf die Gegenfahrbahn geraten, wie die Polizei mitteilte. Der 56-Jährige, der alleine in seinem Kleinwagen unterwegs war, wurde bei dem Aufprall eingeklemmt und starb noch an der Unfallstelle. Die fünf Insassen im anderen Wagen zwischen 18 und 24 Jahren wurden schwer verletzt, vier von ihnen wurden ebenfalls eingeklemmt und mussten von der Feuerwehr befreit werden. Zwei Rettungshubschrauber brachten sie zur Versorgung in umliegende Krankenhäuser. Ein Gutachter wurde zur Klärung der Unfallursache eingeschaltet. Die B454 war für vier Stunden voll gesperrt. Videobeitrag Tödlicher Unfall bei Niederaula Video Bei dem Unfall kam ein 56-Jähriger ums Leben. Bild © Medienkontor Fulda Ende des Videobeitrags