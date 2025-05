Das gab es noch nie im Opel-Zoo in Kronberg: Eine Berberaffen-Mutter hat Zwillinge zur Welt gebracht. Das passiert nur sehr selten. Noch ist nicht klar, ob die Kleinen durchkommen, aber die Affen-Mama hat Unterstützung.

Veröffentlicht am 20.05.25 um 19:31 Uhr

Im Opel-Zoo in Kronberg im Taunus (Hochtaunus) hat es eine ungewöhnliche Geburt gegeben: Eine Berberaffen-Mutter hat am 12. Mai Zwillinge zur Welt gebracht - ein Novum für den Zoo. "Zwillingsgeburten bei Berberaffen sind höchst selten", erklärte Zoodirektor Thomas Kauffels in einer Mitteilung vom Dienstag.

Gruppe kümmert sich um Babys

Noch sei allerdings ungewiss, ob beide Jungtiere durchkommen. Die doppelte Belastung für die Mutter sei groß, zumal die Temperaturen zur Geburtszeit recht kühl waren. Bisher entwickeln sich beide Jungtiere jedoch gut - und neben der Mutter kümmern sich andere Weibchen um den knapp eine Woche alten Nachwuchs.

Das ist nach Angaben des Zoos ein typisches Verhalten für die Art: "In der Regel kümmert sich die gesamte Gruppe, die aus 10 bis zu 40 Tieren bestehen kann, um den Nachwuchs", teilte der Zoo mit.

Berberaffen stark gefährdet

Berberaffen stammen aus Nordafrika und dort vor allem aus Marokko und Algerien. Sie gelten laut Weltnaturschutzunion IUCN als stark gefährdet. Wie bedroht Affen weltweit sind, zeigt ein aktueller Überblick: Rund 65 Prozent der etwa 535 bekannten Arten werden laut dem Göttinger Primatenforscher Christian Roos mittlerweile als bedroht eingestuft - Tendenz steigend.