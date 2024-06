Dänemark-Fans sorgen für Verkehrschaos

Noch einmal zurück zum EM-Fest gestern in Frankfurt. Was in den beiden Meldungen (hier und hier) unterging: Der Marsch der dänischen Fans vor dem Spiel gegen England hat in der Innenstadt für ein Verkehrschaos gesorgt. Rund 4.000 Fans liefen vom Fantreffpunkt an der Alten Oper zum Hauptbahnhof und weiter über die Friedensbrücke, an der auch die Fanmeile am Mainufer beginnt. Aufgrund der Massen an Dänemark-Fans mussten zeitweise die Straßenbahnen auf ihrer Strecke pausieren und zahlreiche Autos warten. Abseits davon verlief der Fan-Aufmarsch nach Angaben der Polizei friedlich und ohne Zwischenfälle. Ticker-Leserin Susanne Reith war offenbar eine der vielen Menschen, die im Verkehrsstau steckten.