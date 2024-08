Geburtstags-Sause mit Böllern vor JVA

Jetzt kommt etwas aus der Kategorie: "Es gibt nichts, was es nicht gibt." In der Nacht fand vor der JVA in Wiesbaden eine Geburtstags-Sause der etwas anderen Art statt. Aber der Reihe nach. Anwohner hatten in der Nacht die Polizei gerufen, da Böller und Raketen vor dem Gefängnis gezündet worden waren. Als die Beamten vor Ort antrafen, konnten sie noch drei Personen auffinden und den Grund für all den Krach ermitteln. Ein Insasse wurde in der Nacht 21 Jahre jung, dazu waren etwa 20 Menschen zur JVA gefahren und hatten so den Ehrentag "gefeiert". Dazu riefen sie noch lautstark seinen Namen. Nun haben sie eine Anzeige am Hals wegen Hausfriedensbruch. War es das wert? Gute Frage, denn es ist nicht bekannt, ob der Insasse ein Fenster zum Hof besaß...