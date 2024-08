Wer bei schönem Wetter nicht ins Museum will, kann trotzdem Kunst erleben: draußen und umsonst. Diese sieben Kunstwanderwege in Hessen machen es möglich.

Die Skulptur "in vino veritas" von Alfred Wolf befindet sich auf dem Kunstweg "Kunst-Klima – Klima-Kunst" entlang des Weinwanderweges Eckweg in Heppenheim. Bild © Sparkassenstiftung Starkenburg

Um Kunst zu erleben, muss der Weg nicht immer ins Museum oder in eine Galerie führen. Manchmal braucht es dafür auch Wanderschuhe oder ein funktionierendes Fahrrad: Kunstpfade in Hessen laden dazu ein, Kultur in der Natur zu genießen. Eine Auswahl.

"Galerieraum Natur" im Schwalm-Eder-Kreis | Kunstweg in Battenberg (Eder) | Lauschtour im Vogelsberg | Walking Gallery in Hanau | Kunstpfad in Rüsselsheim | Darmstädter Waldkunstpfad | Kunstwege an der Bergstraße

Auf die Landschaft abgestimmte Kunst aus ökologischen Materialien können Wanderinnen und Wanderer auf den historischen Fernwanderwegen Barbarossaweg (X8) und Wildbahn (X3) in Nordhessen und Thüringen erleben. "Galerieraum Natur" nennt sich das Projekt, das die Kunstwerke in die Natur bringt. Aktuell stehen dort etwa 400 Objekte.

Der Barbarossaweg führt unter anderem durchs Kurhessische Bergland - von Felsberg über Fritzlar nach Bad Zwesten (alle Schwalm-Eder). Nationale und internationale Künstlerinnen und Künstlern sowie die Jugendwerkstatt Felsberg haben für diesen Teilabschnitt 17 Objekte hergestellt. Sie sind thematisch inspiriert von der Gründungsgeschichte Fritzlars.

Fritzlar als Inspiration: Der Rolandsbrunnen auf dem mittelalterlichen Marktplatz. Bild © Stefanie Küster/hr

Kunstweg in Battenberg (Eder)

Ausblicke auf die Auenlandschaften der Eder, Wiesen, Wälder - und Kunst: Wer den 14 Kilometer langen Kunstweg zwischen den Battenberger Stadtteilen Berghofen und Laisa (Waldeck-Frankenberg) entlang wandert, kommt nicht nur an der abwechslungsreichen Landschaft des Ederberglands vorbei.

Insgesamt 17 Kunstwerke aus unter anderem Holz, Glas und Stahl sind entlang des Weges aufgestellt. Rund vier Stunden dauert es, ihn abzulaufen. In den nächsten Jahren könnte die Strecke sogar noch länger werden: Weitere Skulpturen sind geplant.

Lauschtour auf dem Vulkanradweg im Vogelsberg

Sie sind lieber auf zwei Rädern als zu Fuß unterwegs? Ab in den Vogelsberg! Auf dem Vulkanradweg zwischen Grebenhain-Hartmannshain und Schlitz gibt es seit Kurzem sogenannte Lauschpunkte: Stopps, an denen Audios interessante Hintergründe und Geheimnisse der Region verraten.

Der Vulkanradweg führt durch den Vogelsberg und die Wetterau. Bild © Uta Gleiser

Dazu lädt man vor der Tour eine kostenlose Handy-App herunter - und bekommt auch ohne Internetverbindung ein akustisches Signal, wenn ein Lauschpunkt erreicht ist. 43 Kilometer Strecke lassen sich so abwechslungsreich zurücklegen. Auch auf dem etwas kürzeren, südlichen Teil des Vulkanradwegs zwischen Gedern und Glauburg (beide Wetterau) gibt es weitere Hörerlebnisse: in Form von 13 hölzernen Audio-Stelen.

Walking Gallery in Hanau

"Sprayhilfe statt Gehhilfe": So lautete 2019 das Motto für mehrere Seniorinnen und Senioren aus Hanau. Im Rahmen eines Stadtteilprojekts gestalteten sie ihre ersten Graffiti. Inzwischen ist daraus die Streetart-Gruppe "Sprayground Old Robinson" entstanden - und die Hanauer "Walking Gallery" zwischen den Stadtteilen Großauheim und Wolfgang.

Entlang der Ernst-Barthel-Straße wurden und werden seitdem unter anderem Stromkästen, Holzpaletten und PVC-Banner zur Leinwand. Seit Neuestem weisen auch Hinweisschilder den Weg durch die Kunstgalerie der anderen Art.

Kunstpfad am Mainvorland Rüsselsheim

Eher Spaziergang als Wanderung: In Rüsselsheim (Groß-Gerau) führt der Kunstpfad Mainvorland am Main entlang - und vorbei an etwa einer Art übergroßer Carrera-Bahn des Frankfurter Künstlers Martin Feldbauer und dem "Dauerparker": einer 13,5 Tonnen schwern Skulptur von Matthias Braun, die einem Opel Manta nachempfunden ist.

"Loop" heißt die Skulptur von Martin Feldbauer am Rüsselsheimer Main-Ufer. Bild © Stadt Rüsselsheim

Beim Spaziergang auf den Geschmack gekommen und doch Lust auf Museum? Um die Ecke des Kunstpfades befinden sich die Opelvillen .

Darmstädter Waldkunstpfad

"Kunst Natur Wasser": So lautet das Thema des 12. Waldkunstpfads (24. August bis 6. Oktober) in Darmstadt. Seit 2002 veranstaltet der Verein für Internationale Waldkunst im Darmstädter Forst am Böllenfalltor alle zwei Jahre eine Open-Air-Kunstausstellung.

Ein Kunstwerk, das beim letzten Waldkunstpfad 2022 entstanden ist. Das Motto damals: "Kunst Natur Wandel". Bild © Internationales Waldkunst Zentrum

Die rund drei Kilometer bis zur Ludwigshöhe sollen dabei als Walderlebnispfad verstanden werden: Es gehe ums Erkunden und darum, den Wald mit den Mitteln der Kunst auf eine neue Art ins Bewusstsein zu bringen, so die Veranstalter. Auch Führungen, Begleitveranstaltungen sowie ein Kinderprogramm werden angeboten.

Kunst- und Klangwege an der Bergstraße

An der Bergstraße haben kunstbegeisterte Wanderer die Auswahl: Dort gibt es 23 Kunstwege in unterschiedlichen Längen und zu unterschiedlichen Themen - und Ende September folgt bereits der nächste. Dann wird in Fürth ein Kunstweg mit dem Namen "Wanderlust" eröffnet. Die Themen der Kunstwege sind unterschiedlich: Im Wald-Michelbacher Stadtteil Aschbach etwa geht es um Achtsamkeit, in Heppenheim ums Klima und um Wein und in Lindenfels um Drachen.

Der Bildhauer Martin Hintenlang hat das Projekt im Jahr 2000 gemeinsam mit der Sparkassenstiftung Starkenburg initiiert, seitdem haben sich rund 100 nationale und internationale Künstlerinnen und Künstler daran beteiligt und Kunstwerke beigesteuert.