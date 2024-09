Hochzeitsfeier in Hanau-Steinheim eskaliert

Der schönste Tag des Lebens soll es eigentlich werden - wenn man eine Hochzeit feiert. In Hanau lief es nicht ganz so schön ab und am Ende kam die Polizei. Laut den Beamten kam es am Sonntag zu Streitigkeiten in einem Restaurant in der Otto-Hahn-Straße. Und wie kann es anders sein: natürlich wurde der Streit auf einem Parkplatz ausgetragen - so viel Zeit hatte man wohl noch. Glasflasche fliegt durch die Luft, Messer wird gezückt, es wird getreten - unschön, was die Polizei uns da berichtet.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand handele es sich um zwei männliche mutmaßliche Täter. Drei Personen wurden teilweise leicht verletzt. Die Glasflasche traf offenbar keine Personen und durch das Messer soll bei einem Beteiligten eine oberflächliche Verletzung an der Hand entstanden sein. Die beiden bekannten Täter flüchteten zwar den Angaben zufolge, aber bekommen nun dennoch Strafanzeigen, weil die Namen der Polizei bekannt sind.