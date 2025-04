Unfall am Hattenbacher Dreieck: Sprinter brennt aus

Ein Kleintransporter ist am Hattenbacher Dreieck bei Niederaula (Hersfeld-Rotenburg) auf dem Zubringer der A5 auf die A7 in Richtung Süden mit dem liegengebliebenen Rad eines Lkw zusammengestoßen. Nach Angaben der Polizei hatte sich in der Nacht gegen 0 Uhr an der letzten Achse des Aufliegers des Sattelzugs vermutlich nach einem Reifendefekt das komplette Rad samt Felge von der Achse gelöst. Das Rad blieb auf der Fahrbahn liegen. Der nachfolgende Sprinter konnte einen Zusammenstoß mit dem Rad des Lkw nicht mehr verhindern. Durch den Aufprall wurde die Fahrzeugfront sowie der Unterboden des Sprinters beschädigt. Auf einer Länge von etwa 100 Metern lief aus dem Motorraum Motoröl auf die Fahrbahn aus, der Sprinter geriet daraufhin in Brand.

Der 30 Jahre alte Fahrer konnte den Sprinter noch auf den Standstreifen lenken und unverletzt verlassen. Das Fahrzeug brannte komplett aus. Eine Polizeistreife begleitete den Sattelzug noch zu einem nahegelegenen Parkplatz. Der Schaden wurde auf etwa 20.000 Euro geschätzt. Der Zubringer von der A5 auf die A7 war während des zweistündigen Einsatzes teilweise voll gesperrt.