Unwetter ziehen auf

Nach diesem hervorragenden Teaser auf den Wetterbericht wollen Sie jetzt natürlich auch wissen, was an der Mümling heute wettertechnisch passiert. Und die Antwort folgt auf dem Fuße: Laut unserer Wetterredaktion könnte an unserem neuen Lieblings-Fluss in den kommenden Stunden nämlich noch einmal die 30-Grad-Marke geknackt werden. Wärmer wird es nirgends in Hessen! Was danach kommt, beweist jedoch, dass ich bei meiner Kleiderauswahl inklusive Flipflops heute Morgen mal wieder ein echter Dümmling war: Im Laufe des Freitags ziehen nämlich wieder Unwetter mit bis zu 20 Liter Regen pro Quadratmeter, Hagel, Sturmböen und Gewittergüssen auf. Ein Königreich für ein Haus an der Mümling.