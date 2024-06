Hündin zum Sterben im Wald angekettet

Was in einem Waldstück bei Spangenberg (Schwalm-Eder) passiert ist, lässt wirklich am Menschen zweifeln und mich sprachlos zurück: Hier wurde eine Schäferhündin ausgesetzt - das ist schon schlimm genug, aber nun wurde dieses Tier nicht nur irgendwie ausgesetzt, sondern mehr oder weniger zum Sterben zurückgelassen: mit einer Kette eng an einen Baum gebunden, tagelang, die Kette zu kurz, um sich hinlegen zu können.

Bereits am vergangenen Sonntag habe sie ein Jagdpächter gefunden, teilte das Tierheim Beuern in Felsberg mit, wo die Hündin nun lebt. Völlig verängstigt und panisch sei sie zunächst gewesen. Tierpfleger schätzten, dass der Hund mindestens seit Donnerstag festsaß, also drei Tage.

Die Schäferhündin wird jetzt aufgepäppelt, danach sucht man ein Zuhause für sie. Und man hat ihr einen Namen gegeben. Das Tierheim schreibt: "Liv bedeutet Leben und so haben wir die Schäferhündin auch genannt. Der Zufall und ein aufmerksamer Jagdpächter haben ihr dieses Leben gerettet". Bislang gibt es keine Hinweise auf den Besitzer. Das Tierheim hat Strafanzeige wegen Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz gestellt - die Tierschutzorganisation Peta hat derweil für Hinweise, die zum Täter führen, sogar eine Geldsumme von 500 Euro ausgelobt.