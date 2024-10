Buchmesse öffnet für private Leseratten

Nach zwei exklusiven Tagen für das sogenannte Fachpublikum öffnet die Frankfurter Buchmesse an diesem Freitag auch für Ottonormal-Leseratten. Ab 14 Uhr dürfen auch private Besucherinnen und Besucher zwischen den Ständen der insgesamt 4.000 Ausstellern hin- und her schlendern und dabei schlaue Sätze sagen. Am Samstag und am Sonntag ist das ganztägig möglich. Alles, was Sie vor Ihrem Besuch wissen sollten, haben die Kultur-Kolleginnen an dieser Stelle zusammengetragen. Lego ergo sum!