Klassikertreffen in Rüsselsheim abgesagt

Es ist eine Veranstaltung, die die Herzen von Oldtimer-Freunden höher schlagen lässt: das Klassikertreffen in Rüsselsheim. Doch in diesem September wird das Treffen nicht wie geplant stattfinden – das hat die Stadt Rüsselsheim jetzt bekannt gegeben . Die Absage erfolgt demnach nicht aus Naturschutzgründen wie vor zwei Jahren, sondern wegen gestiegenen Anforderungen an die Sicherheit. Die finanziell angespannte Situation der Stadt lasse eine wirtschaftliche und sichere Durchführung der Veranstaltung nicht zu, sagte Oberbürgermeister Patrick Burghardt (CDU).

In den vergangenen Jahren seien die Sicherheitsauflagen immer weiter gestiegen, "was bereits bei kleineren Veranstaltungen enorme Kostensteigerungen nach sich zieht". Um eine sichere Durchführung zu gewährleisten, müssten nach Angaben des Bürgermeisters beispielsweise Zufahrtssperren errichtet werden. "An diesen gilt es wiederum geschultes Personal zu platzieren, um in Notfällen die Sperren für Rettungskräfte öffnen zu können."

Laut Burghardt soll die Absage zum Anlass genommen werden, "das Veranstaltungskonzept noch einmal neu zu denken".