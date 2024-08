Autoversicherungen werden für viele teurer

Schlechte Nachricht für Autofahrerinnen und Autofahrer in einigen hessischen Regionen: Der Gesamtverband der Versicherungswirtschaft (GDV) hat die Unfallrisiken neu bewertet - mit teuren Konsequenzen. Laut einer Mitteilung sind die Risiken in vier Zulassungsbezirken gestiegen: Deshalb rutschen Autohalter in den Kreisen Darmstadt-Dieburg, Groß-Gerau und Limburg-Weilburg sowie in der Stadt Frankfurt in höhere Regionalklassen. Diese sind für die Berechnung der Versicherungsprämien wichtig.

Bundesweit das schadenträchtigste Pflaster ist die Stadt Offenbach vor Berlin. Hier kracht es besonders häufig. In der Folge müssen Offenbacher Autos in der höchsten Regionalklasse 12 versichert werden. Nicht viel billiger ist es in den hessischen Großstädten Frankfurt, Wiesbaden und Kassel mit Klasse 11. In Hersfeld-Rotenburg kracht es auch im Bundesvergleich sehr selten und die Unfallschäden sind nicht so groß. Als einziger Zulassungsbezirk in Hessen gilt dort in der Haftpflicht die niedrigste Regionalklasse 1.